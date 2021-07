Ülikoolides on populaarsust kogunud pedagoogika ja sotsiaaltöö erialad

Eesti ülikoolides on populaarseimate erialade pingerida jäänud võrreldes eelmise aastaga suures osas samaks. Sel aastal on üllatuslikult populaarsust kogunud pedagoogilised erialad, samuti sotsiaaltööga seonduv.

Tallinna ülikooli koridorid olid neljapäeval täidetud ärevil sisseastujatega, kes ootasid oma korda valitud eriala vastuvõtukomisjoni ees, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Bakalaureuseõppesse astujaid huvitavad jätkuvalt erialad, kus on õppemeetodid elulähedasemad ja õpitav eriala seostub konkreetsete tööturuväljunditega.

"Bakalaureuse tasemel troonib psühholoogia, sellele järgneb haldus- ja ärikorraldus ja siis alusharidus," selgitas Tallinna ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

Ülikool tunneb rõõmu, et sel aastal on populaarsust hakanud koguma nii õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste kui ka sotsiaaltöö erialad.

"Selle üle on väga hea meel, et vaatamata sellele, et Eesti kooliaastad on viimasel ajal olnud pigem keerulised, on näha, et võib-olla paljusid noori see ikkagi kõnetab. Ja selline huvitav väljakutse olla korraga nii kodukoolis kui ka päris koolis on põnev," rääkis Joost.

Tartu ülikoolis on populaarsed samad erialad, mis eelnevatelgi aastatel.

"Suurimate avalduste arvuga on ikka jätkuvalt meil arstiteadus, informaatika, õigusteadus, psühholoogia, füsioteraapia. Nendele erialadele alati soovitakse väga õppima tulla," selgitas Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Kõige rohkem avaldusi bakalaureuseõppesse sai tänavu Tartu ülikool. Kokku esitati ülikooli ligi 10 000 avaldust, mis oli kümnendiku võrra suurem mullusest.

Tallinna tehnikaülikooli esitati võrreldes möödunud aastaga avaldusi küll vähem, kuid see-eest olid need erialade vahel ühtlasemalt jaotunud.

"Hea meel ongi selle üle, et tegelikult sellist ühte kava, kus oleks väga-väga palju avaldusi, mis tegelikult on ülikoolile probleem, sest sa pead võib-olla pooled tugevad jätma ukse taha, ei olnudki. Väga suured arvud teevad meid teinekord pigem nukraks, et meil lihtsalt ei ole rahalist võimekust neid kõiki ära õpetada," rääkis Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.

Koroonapandeemia sisseastumiskatsetele ning avalduste arvule erilist mõju avaldanud ei ole. Pigem on avalduste arvu kõikumine tingitud sisseastumistingimuste muutmisest.

"Nendel erialadel, kus on sisseastumiseksamid, eriti, kui need on mitmeetapilised või kui on sisseastumiseks vaja esitada näiteks kirjalik töö, motivatsioonikiri, siis avalduste arv kohe selle arvelt nii-öelda kukub, sest väga lihtne on kandideerida erialale, kus toimub vastuvõtt riigieksamite alusel," selgitas Tuuli Kaldma.