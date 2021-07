Briti valitsus ei loobu piirangute leevendamisest, kuigi nakatumine kasvab

Britid ootavad 19. juulit kui "vabaduse päeva". Samas süüdistab opositsioon valitsust nakatumise määra tõusus, sest ei oldud piisavalt kiire, et piirata reisimist Indiast, kust sai alguse kiiresti leviv delta tüvi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prognoosid lubavad peagi nakatunute päevase arvu tõusu 100 000-ni, sellegi poolest kinnitab peaminister Boris Johnson, et riiklik vaktsineerimisprogramm on katkestanud seose nakkuse ning tõsiste haigestumiste vahel. Opositsioon aga kritiseeris parlamendis valitsuse otsust kõik piirangud kaotada.

"Härra spiiker, et oleks selge, miks nakatumise määr on nii kõrge - peaminister lasi delta või võime öelda "Johnsoni tüve" riiki. Ja et oleks selge, miks juhtumite arv nii kiiresti kasvab - sest ta võtab kõik piirangud korraga maha. See on hoolimatu," kõneles Tööpartei juht Keir Starmer.

Reedel teatas Ühendkuningriigi transpordiminister Grant Shapps valitsuse plaanist kaotada ka karantiinireeglid täielikult vaktsineeritud Ühendkuningriigi elanikele, kes naasevad välisreisilt. Küll peab tegema koroonaviiruse testi kolm päeva enne naasmist ja kahe päeva jooksul pärast saabumist.

"PCR-test jääb parimaks viisiks ja see tähendab, et me suudame siis väga hoolikalt jälgida neid murettekitavaid variante. See on see, mille pärast me praegu kõige rohkem muretseme. Me ei taha riiki ohtu seada. Seda võivad kanda ka lapsed. Nii et see on põhjus, miks me seda nõuame ja miks kõik peavad naasmisel teisel päeval ikkagi PCR-testi tegema," selgitas Shapps.

Tervishoiuminister Sajid Javid kinnitas veel neljapäeval, et piirangute mahavõtmise ajakava ei muudeta. Siiski on valitsus öelnud, et enne piirangute lõpetamist vaadatakse 12. juulil viimased nakatumise andmed üle.

"Juhtumite arv on suur ja need lähevad aina suuremaks. Ma arvan, et selle leevendamise ajaks on nende arv 50 000 päevas. Kuid erinevus seisneb selles, et vaktsiini kaitsemüür töötab ning seos juhtumite ja haiglaravi vahel on tugevalt nõrgenenud," ütles Javid.

Juuli esimese nädalaga nakatus Ühendkuningriigis koroonaviirusega 400 000 inimest, mis on kõrgeim näit alates veebruarist.