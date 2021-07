Minister: Inglismaa võib peagi maskinõudest loobuda

Suurbritannia peaministrilt Boris Johnsonilt oodatakse, et ta esitab lähipäevil kava viimaste piirangute kõrvaldamiseks 19. juulil. Briti ajakirjanduses on teatatud, et paljud piirangud, sealhulgas maskikandmise kohustus, lõpetatakse.

"Ma arvan, et me oleme nüüd liikumas rohkem sellisesse perioodi, kus pole õiguslikke piiranguid ja riik ei ütle, mida tuleb teha, kuid peab olema isiklik vastutus ja otsustusõigus, mis tähendab, et erinevad inimesed jõuavad sellistes küsimustes nagu maskikandmine eri järeldustele," rääkis elamuminister Robert Jenrick.

"Peaminister esitab lähipäevil rohkem üksikasju selliseid piiranguid puudutava riikliku poliitika kohta," lisas ta.

Mõned arstid on väljendanud võimalike leevendust suhtes murelikkust, pidades peamiselt silmas kiirelt leviva viiruse delta tüve ohtu. Ehkki nakatumine on taas tõusuteel, ei ole haiglaravi vajavate inimeste hulk ja surmade arv koos sellega kasvanud.

Uute nakatumiste arv kasvas seitsme päeva jooksul sellele eelneva nädalaga võrreldes 67 protsenti, kinnitas valitsusstatistika. Samal ajal oli viimase seitsme päevaga 118 koroonaviirusega seotud surmajuhtumit, mida on nädal varasema perioodiga võrreldes ühe võrra vähem.

Tervishoiuametnikud seletavad seda erinevust Suurbritannia eduka vaktsineerimisprogrammiga. Ligi 86 protsenti Suurbritannia täiskasvanuist on saanud vähemalt ühe vaktsiinisüsti ja 63,4 protsenti on täielikult vaktsineeritud.