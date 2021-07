Netanyahu vabastas peaministri residentsi kuu pärast Bennetti ametisse asumist

"Pärast keskööd lahkus Netanyahu perekond nende Balfouri tänaval asuvast residentsist," ütles perekonna kõneisik.

Netanyahu juhtis Iisraeli 12 aastat järjest, millele eelnes varasem kolm aastat kestnud ametiaeg. Ta on Iisraeli ajaloo pikima ametiajaga peaminister.

Netanyahu püsis ametis ka siis, kui ta kaevati kohtusse pettuse, altkäemaksu ja usalduse kuritarvitamise pärast. Ta eitab süüd ning väidab, et see on vasakpoolsete vandenõu tema vastu.

Parempoolne rahvuslane Bennett astus ametisse 13. juunil.

Netanyahu aga ei lahkunud peaministri residentsist, vaid jätkas külaliste vastuvõtmist.

Juuni lõpus leppisid Netanyahu ja Bennetti kantseleid kokku, et endise peaministri lahkumise viimane tärmin on 10. juuli

Viimase aasta jooksul Netanyahu residentsi ees iganädalasi meeleavaldusi korraldanud organisatsioon "Crime Minister" naeruvääristas teda pühapäeval. "Süüalune ja ta pere põgenes öösel, nagu viimased vargad," kirjutas organisatsioon Facebookis.

Bennett võtab peaministri residentsi üle pühapäeval.