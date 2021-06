Netanyahu kutsus paremerakondi üles uue koalitsiooni vastu hääletama

Kaheksa opositsioonierakonda jõudsid kolmapäeva hilisõhtul kokkuleppele uue valitsuskoalitsiooni moodustamises. Koostööd teha lubavad parteid on aga kogu poliitilisest spektrist ning ametisse astumiseks on vaja ka parlamendi toetust, vahendas BBC.

Senine peaminister Benjamin Netanyahu püüab aga uue valitsuse ametissesaamist takistada. Netanyahu kutsus parlamenti kuuluvaid parempoolseid jõude uuele koalitsioonile vastu seisma.

Twitterisse tehtud postituses nimetas Netanyahu uut koalitsiooni vasakpoolseks ning ohtlikuks.

Varem on ta öelnud, et uus valitsus on "sajandi pettus" ning et see ohustab Iisraeli riiki ja inimesi.

Vaatlejad on juba varem öelnud, et Netanyahu, kes ei suutnud ise pärast tema partei Likudi võitu valimistel valitsuskoalitsiooni moodustada, püüab takistada uuel koalitsioonil vajaliku toetuse saamist.

Iisraeli opositsiooniliider Yair Lapid ütles kolmapäeva hilisõhtul presidendile, et ta kogus koalitsioonivalitsuse moodustamiseks ja peaminister Benjamin Netanyahu võimult kangutamiseks vajalikud hääled.

Koos Yair Lapidi tsentristliku partei Yesh Atidiga kuuluks uude koalitsiooni konservatiivne islamerakond Raam, parempoolne usupartei Yamina, tsentristlik Kahol Lavan, paremtsentristlik Yisrael Beitenu, sotsiaaldemokraatlik HaAvoda, paremtsentristlik Tikva Hadasha ning vasapoolne Meretz.