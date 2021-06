Peaminister Naftali Bennetti juhitav valitsus andis ametivande president Reuven Rivlini juures, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Bennett on kinnitanud, et on ametist lahkunud peaminister Netanyahust veel parempoolsem ning et kahe riigi lahendus, mis näeks Iisraeli kõrval palestiinlastele ette oma riigi, tema valitsusajal kõne alla ei tule.