Teeremondi tõttu jääb Haapsalu vanalinn autodele kitsaks

Teeremondi tõttu on praegu suletud Haapsalu vanalinna viiv Posti tänav. Lisaks on remondis vanalinna suunalise Metsa tänava Tallinna maantee poolne lõik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vanalinna pääsemiseks on võimalik sõita Kalda ja Lahe tänavat mööda Väikese viigi äärde või siis sõita Niine tänavalt Nurme või Uuele tänavale ja sealt edasi Metsa tänava sellele osale, mis remondis pole.

Järgmise nädala kolmapäevast kuni reede õhtuni on aga suletud ka Metsa ja Nurme ristmik ja siis pääseb Niine tänavalt Metsa tänavale ainult Uue tänava kaudu.

Auto soovitab linnavalitsus jätta Väikese viigi lähedal Vasikaholmil asuvale niidetud parkimisalale. Parkida saab seal tasuta.

"Meil on siin selja taga on väikese viigi ja mere vahel üks ilus suur parkla, kus saab auto rahulikult siia jätta. Siin kõrval on ujumiskohad ja 700-800 meetrit jalutuskäiku kaunis Haapsalus ei ole ju palju, kui tahate lossi jõuda. Ja Karja tänav, kus on meie kohvikud, on veelgi lähemal," rääkis linnapea Urmas Sukles.

Arvestada tuleb sellega, et mitmel väikesel tänaval on üleval parkimist ja peatumist keelavad märgid. Just nende vastu eksijad võivad tekitada segadust nädalavahetustel, mil linnas rohkem rahvast. Sukles loodab, et nii drastilisi meetmeid, nagu keeldu eiranud autode äravedu, vaja ei lähe ja inimesed arvestavad üksteisega.

"Äravedamine on viimane võimalus ja kindlasti, kui me näeme, et enam muudmoodi ei saa, siis tuleb ka see äravedu. Aga täna me teeme head koostööd Haapsalu politseiga," ütles Sukles.

Linnapea sõnul on järgmisel aastal parkimisega olukord parem, sest Posti tänav on siis valmis ja lisaks on linn esitanud toetustaotluse, et rajada vanalinna uued parklad kokku 70-80 kohaga.