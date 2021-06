Haapsalu võtab teeremondi käigus maha Posti tänava äärsed suured puud

Suvise turismilinna Haapsalu üks tuiksoon ehk Posti tänav suletakse esmaspäevast remondiks ning 3,6 miljonit eurot maksva ümberehitusega võetakse maha ka tänavaäärsed puud. See on tekitanud linlastes elavat vastukaja, kuid linnavalitsuse kinnitusel asendatakse need kolme- kuni neljameetriste uute istikutega.

5. juulist Posti tänaval enam autoga sõita ei saa ja Haapsalu vanalinna pääseb mõnda aega raudteejaama lähedalt algavat Kalda tänavat mööda, sest juba praegu on remondis Posti tänavaga paralleelselt vanalinna kulgev Metsa tänav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linnavalitsuse kinnitusel suunatakse Tallinna poolt linna sisenejad viitadega Vasikaholmi parklasse.

"See on piisavalt suur. Hetkel on see suhteliselt kasutamata, aga sinna mahub üsna palju autosid ja sealt on ainult viie- kuni seitsmeminutiline jalgsikäik vanalinna. Aga selge on ka see, et parkimiskohti meil jääb vähemaks ja see suvi tuleb selles mõttes natukene raske selle koha pealt ja see tuleb ära kannatada," selgitas aselinnapea Innar Mäesalu.

Posti tänava remondiga seoses on linnaelanike seas elavat arutelu tekitanud veel üks küsimus. Nimelt on plaanis maha võtta seal praegu kasvavad suured puud ja asendada need uute noorte istikutega.

Mäesalu ütles, et tänava uus ilme peab olema kena ka järgnevatel aastakümnetel. Vanade puude allesjätmine poleks tema sõnul pikas perspektiivis toimiv lahendus.

"Tehniline põhjus on väga lihtne. Kuna kogu katend tänava ühest äärest teise majast majani läheb ülesvõtmisse, siis puude juured saavad selle käigus üsna palju kannatada. Me nägime seda ka eelmiste aastate remontide puhul. Need puud varem või hiljem kuivavad ära," selgitas Mäesalu.

"Aktuaalne kaamera" uuris Posti tänaval liikunud kohalike käest, mida nad arvavad olemasolevate puude asendamisest.

"Kangesti kahju on. Nad on ilusad. Aga kui nad paari aasta pärast niikuinii tuleb maha võtta ja praegu suur plaan on, et autod ei mahu ära, jalgrattad ei mahu ära, siis midagi ei ole parata. Aga kahju on küll, ilusad puud," rääkis Laine.

"Kui uued asemele tulevad siis, ei oska midagi öelda. Eks nad on vanad muidugi juba," ütles Tiit.

"Mina alati suhtun natukene kriitiliselt, kui vanad väärikad puud maha võetakse. See peab ikka väga põhjendatud olema, aga mul ei ole täpset visiooni, mis on plaanis ja mis tuleb," ütles Triin.

Posti tänava remondi tähtaeg on jaanuari lõpus. Linnavalitsus loodab, et autod pääsevad tänavale juba enne talve.