Transpordiamet saadab ruhnlastele appi laeva EVA-320

Laev on teel Ruhnu poole ja jõuab saarele kella 17 ajal. Laev EVA-320 on vajadusel valmis esmaspäeval tegema veel teisegi reisi Ruhnu ja Roomassaare vahel. EVA-320 on võimeline korraga transportima kuni 10 inimest.

Ruhnu liini teenindav AS Kihnu Veeteed tegeleb mootoririkke tuvastamisega ning on liinile suunanud AS Saarte Liinide aluse m/l Panda.

Kaaluti ka võimalust kasutada Ruhnult inimeste transportimiseks lennukit, kuid olemasolev pakkumine ei vastanud ohutusnõuetele ja ei sobinud reisijateveoks.

Ruhnu vallavanem tegeleb nimekirja koostamisega, kui palju inimesi kokku on vaja saarelt ära tuua. Eesmärk on tagada inimeste ära saamine saarelt ja Ruhnu elanike pääs kodusaarele. teatas transpordiamet.

AS Kihnu Veeteed teatas, et häireid võib esineda kogu nädala jooksul kõigil Ruhnu liinidel nii Pärnust, Munalaiust kui ka Roomassaarest.