Kuuba liider: protestijate kõrval on tänavail ka USA kinni makstud inimesed

Kuuba president Miguel Diaz-Canel ütles, et tänavail on protestimas segaduses revolutsionäärid, aga ka USA valitsuse kinni makstud inimesed.

Pühapäeval puhkesid mitmes Kuuba suuremas linnas, sealhulgas pealinnas Havannas rahvarahutused. Spontaanselt kogunenud meeleavaldusi peetakse viimaste aastakümnete suurimateks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavalduste põhjuseks on range kommunistliku režiimiga riigi kehv majanduslik seis, mis on analüütikute hinnangul viimase 30 aasta halvim.

"Oleme siin inimeste tagakiusamise pärast. Nad näljutavad meid surnuks. Havanna on kokku varisemas. Meil pole maju ega midagi, aga neil on raha, et ehitada hotelle ning lasta meil nälgida," selgitas meeleavaldaja Geovanis Gonzalez.

"Inimesed tulid välja, et avaldada meelt ja neid kiusatakse taga ning pekstakse. See on lubamatu ning me oleme siin selleks, et neid kaitsta. Meil pole võimu, aga avaldame toetust ja ei lase neid peksta," ütles katoliku preester Jorge Luis Gil.

"Julgeolekujõud peksid mind ja mu alaealist tütart. Nad peksid meid tänaval kõndimise eest," sõnas meeleavaldaja Michel Rodriguez.

Raskele majanduslikule seisule vaatamata on rahutused üllatavad, sest tavapäraselt lubatakse rahval koguneda vaid Kommunistliku Partei üritustel.

Tänavatele tulnud meeleavaldajatega kohtus ka Kuuba president ja Kommunistliku Partei esimene sekretär Miguel Diaz-Canel.

"Tänavatel on segaduses inimesed, segaduses revolutsionäärid. On inimesed, kes tulid meelt avaldama rahulolematusest oma eluga, aga on ka vasturevolutsionääre - USA valitsuse poolt kinni makstud inimesi, kes saavad raha selliste rahutuste korraldamise eest," kõneles president.

Diaz-Canel on Kuuba esimene sisuline juht pärast vendade Fidel ja Raul Castro ligi 60-aastast valitsemisperioodi. Tema 2019. aastal alanud esimest ametiaega on suuresti domineerinud koroonakriis, mis kahandas 2020. aastal saareriigi majandust 11 protsendi võrra.

Meeleavaldused on tähelepanu kogunud ka USA-s, kus mitmed Vabariikliku erakonna poliitikud kutsuvad üles president Joe Bidenit sekkuma. Ühendriikide riiklik julgeolekunõunik Jake Sullivan hoiatas pühapäeval Kuuba võime, et need ei astuks meelevaldajate vastu.