Kuuba juhtkond kaasas Raul Castro protestide vaigistamisse

90-aastase Castro mängutoomine näitab Kuuba juhtkonna ja praeguse presidendi Miguel Díaz-Canel ebakindlust seoses võimuvastaste meeleavaldustega, mida hinnatakse suurimateks alates kommunistide võimulesaamisest 1959. aastal, kirjutas väljaanne The Times.

Kuuba riiklik meedia teatas, et kompartei poliitibüroo kohtus, et analüüsida "kontrrevolutsiooniliste elementide korraldatud provokatsioone, mida rahastab [Kuuba] destabiliseerimiseks USA". Valitsuse kontrolli all olev meedia on püüdlikult hoidunud nädalavahetusel puhkenud meeleavaldusi protestideks nimetamast, märgib The Times.

Poliitbüroo koosolek toimus ajal, kui üle riigi toimuvad massilised vahistamised, et proteste vaigistada. Teadaolevalt on kinni võetud juba vähemalt sada inimest. Riigimeedia teatas ka ühest hukkunust ja mitmest vigastatust esmaspäeval Havanna eeslinnas toimunud meeleavaldusel.

Kuuba pealinna tänavatele on toodud sõjavägi ning ligipääs olulistele hoonetele nagu revolutsioonieelne parlament on takistatud.

Protestidega ühinenud Kuuba filminäitleja Raul Bravo ütles The Timesile, et viis tema sõpra võeti otse tänaval kinni, vahistajateks olid ilmselt julgeolekuametnikud. "Nad kõigest viibisid tänaval ja rääkisid sõnavabadusest. Siis tulid mingid mehed ja viisid nad kaasa," rääkis Bravo.

Vahistatute seas on ka mitu noort ühismeedia suunamudijat, kes on oma postitustes proteste kajastanud.

Teisipäeval võeti kinni ajakirjanik Dina Stars, kui ta andis intervjuud Hispaania telekanali otse-eetris. "Ma pean minema," ütles Stars saatejuhile, misjärel nähti teda viidamas maja ees ootavasse politseiautosse.

Mobiilne internet, mis sai Kuubas avalikkusele kasutatavaks alles 2019. aastal, on olnud suuremas osas riigist häiritud.

Protestid on toimunud vähemalt 14 Kuuba linnas, mille käigus inimesed on skandeerinud "Vabadus!" ja keeranud kummuli politseiautosid. Sellise käitumise eest oleks alles hiljuti Kuubas inimene aastateks vangi mõistetud.

Bravo rääkis, et tingimused, milles kuubalased elavad, on ebaõiglased. "Riik vajab muutusi," ütles ta.

Protestid vallandusid pärast kuid kestnud toidupuudust, vajakajäämisi meditsiiniabis, elektrikatkestusi ning koroonaviiruse leviku kiirenemist.

Kuuba majandus, mis on niigi halvas seisus, on veel kukkunud koroonapandeemia ning USA sanktsioonide tõttu ning ka Venezuela pakutud odava nafta tarnete vähenemise järel.