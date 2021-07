Macron: Prantsusmaa Saheli missioon lõpeb 2022. aasta alguses

Eelmisel nädalal teatas Macron Prantsusmaa sõjalise kohaloleku vähendamisest Sahelis ning Barkhane operatsiooni lõpetamisest.

Nüüd seadis ta operatsiooni lõpetamisele tähtaja, kuid kinnitas samas, et Prantsusmaa ei lahku sellest piirkonnast täielikult.

"Me lõpetame operatsiooni Barkhane 2022. aasta esimeses kvartalis korrapärasel viisil," ütles Macron sõjaväelastele enne Prantsusmaa traditsioonilisi Bastille'i päeva pidustusi.

Koos prantslastega on Malis ka Eesti sõjaväelased.

Eelmisel nädalal ütles Macron, et näeb Prantsusmaa tulevast kohalolekut osana niinimetatud rahvusvahelistest Takuba jõududest Sahelis, mille selgroo moodustavad Prantsuse sõdurid.

Macron teatas eelmisel kuul, et alustab 5100-liikmelise Barkhane väe vähendamist Saheli regioonis pärast kaheksat aastat. Prantsuse väed toetavad kohalikke sõjaväelasi islamistidest mässuliste vastu, kes on seotud Al-Qaeda ja Islamiriigiga.

Prantsuse riigipea rõhutas, et Prantsusmaa jääb G5 riikide Mali, Burkina Faso, Tšaadi, Mauritaania ja Nigeri pikaajaliseks partneriks. Ta avaldas teisipäeval tunnustust Barkhane missioonil olevatele Prantsuse sõjaväelastele, öeldes, et nad on viimastel aastatel hoidnud ära islamikalifaadi loomise Sahelis.