Kuuba pealinna tänavatel patrullisid suured politseijõud

Tänavatel liikus koos politseijõududega ka kaigastega inimesi, keda režiim ilmselt oli organiseerinud protestijaid ohjeldama.

Kuuba presidendi Miguel Diaz-Caneli hinnangul õhutasid sotsiaalmeedias proteste teiste seas Kuuba ameeriklased.

Diaz-Canel süüdistas ühtlasi Ühendriike majandusliku lämmatamise poliitikas, et õhutada riigis sotsiaalseid rahutusi.

Diaz-Canel ütles telepöördumises, et tema valitsus on püüdnud "astuda vastu ja ületada" arvukaid raskusi, mida on põhjustanud USA aastakümneid kestnud sanktsioonid kommunistliku saareriigi vastu.

Süüdistused järgnesid pühapäeval aset leidnud harukordsetele valitsusvastastele protestidele, milles osales hulgaliselt noori.

USA välisminister Antony Blinken ütles esmaspäeval, et Kuuba liider teeb vea, kui süüdistab puhkenud meeleavaldustes Ühendriike ja ei kuula selle asemel oma rahvast.

"Kuuba režiimi jaoks oleks raske viga tõlgendada saare kümnetes linnades toimunud proteste USA tegevuse tagajärjena," ütles Blinken.

Borrell ärgitas Kuuba võime meeleavaldajaid kuulda võtma

Euroopa Liidu (EL) välispoliitikajuht Josep Borrell ärgitas esmaspäeval Kuuba võime rahumeelsete valitsusevastaste meeleavalduste lubamisele ja meeleavaldajate kaebuste kuulda võtmisele.

"Ma tahaksin kutsuda sealset valitsust rahumeelsete meeleavalduste lubamisele ja demonstrantide väljendatud rahulolematuse kuulda võtmisele," ütles Borrell pärast EL-i välisministrite kohtumist Brüsselis.

USA president Joe Biden tegi esmaspäeval samuti Kuuba valitsusele üleskutse võtta kuulda meeleavaldajaid, kes nõuavad lõppu repressioonidele ja vaesusele.

"Me seisame koos kuubalaste ja nende sulaselge üleskutsega vabadusele ja leevendusele pandeemia traagilisest haardest ja aastakümneid kestnud repressioonidest ja majanduslikust kannatusest, mida on neile põhjustanud Kuuba autoritaarne režiim," ütles Biden.

"Ühendriigid kutsuvad Kuuba režiimi võtma oma rahvast kuulda ja teenima sel olulisel hetkel nende huve," manitses USA riigipea.