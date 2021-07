Isamaa Tallinna juht: enne jaanipäeva võinuks meerikandidaat paigas olla

Isamaa Tallinna piirkonna juht Olle Koop ütles, et erakond oleks võinud Tallinna linnapeakandidaadi kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks paika panna juba enne jaanipäeva. Ta lisas, et piirkonna juhatus ei ole potentsiaalseid linnapeakandidaate siiani arutanud.

"Tallinna piirkonna juhatus pole kordagi linnapeakandidaati arutanud," ütles Koop ERR-ile.

Esmakordselt koguneb Tallinna piirkonna juhatus Koopi sõnul Tallinna linnapeakandidaate arutama augustis.

Koop märkis, et tema oleks hea meelega enne jaanipäeva linnapeakandidaadi paika pannud, aga paljude erakonna liikmete survel lükati need arutelud edasi. "Mina isiklikult arvan, et oleks pidanud niimoodi tegema, et tegeleme siin erakonna siseasjaga, mitte ei keskendu erakonna jaoks olulisemale asjale. Aga kui liikmed soovisid, väga jõuliselt soovisid, tehti ära, selgus sai majja, nüüd saame edasi liikuda," rääkis Koop.

"Võib-olla äkki suvel kutsutakse kokku mingi suvestuudio. Kes siis läheb meilt esindama erakonda? Peasekretäri, piirkonna juhi, mõne mitteametliku kandidaadi? Mis me siis teeme? Minu arust selgus selles kontekstis oleks olnud mõistlik," küsis Koop.

Isamaa võimalike Tallinna linnapeakandidaatidena on spekuleeritud Mart Luige, Joakim Heleniuse, Lavly Perlingu, Riina Solmani ja ka Urmas Reinsalu nimedega. Solmani kandidatuuri pakkusid välja Isamaa Perede Ühendus ja Seenioride Kogu.

Isamaa tellis Urmas Reinsalu linnapeaks sobivuse kohta küsitluse

Urmas Reinsalu Tallinna linnapeaks sobivuse kohta käib aga praegu Norstati küsitlus. Kusjuures Koop ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütlesid, et nad ei tea, kes selle tellis.

"Ma tean, et mingi uuring on, aga ma ei tea, keda või mida seal täpselt küsitakse. Igaljuhul Tallinna piirkond seda tellinud ei ole," ütles Koop.

Ka erakonnajuht Seeder ütles, et tea sellisest uuringust midagi. "Mina ei ole küll sellist uuringut lugenud, ei oska kommenteerida," lausus ta.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et tema tellis Urmas Reinsalut puudutava küsitluse. "Erakond valmistub kohalikeks valimisteks. Me uurime oma võimalike toetajate seisukohti ja arusaamisi erinevates küsimustes ja erinevate isikute osas," ütles Sibul.

"Kuidagi peab välja selgitama, kes on võimalikult parim linnapeakandidaat," lisas Sibul.

Urmas Reinsalu ei tahtnud Isamaa linnapeakandidaadiks saamise võimaluse üle spekuleerida. Reinsalu ütles, et nimedest rääkida on veel liiga vara. "Isamaa ajastab tippvormi suurvõistlusteks ehk valimisteks," lisas ta.

Helir-Valdor Seeder ütles, et Tallinna linnapeakandidaadi otsus peaks tulema lähiajal. "Eks see lähinädalatel tõenäoliselt ka juhtub. Aga siin on jäme ots ikka piirkonna käes," ütles Seeder.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril.