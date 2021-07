Valge Maja koostöö Facebookiga valeinfo eemaldamisel pälvis USA-s kriitikat

Psaki ütles neljapäeval pressikonverentsil, et Facebookile antakse teada Valge Maja hinnangul problemaatilistest postitustest, mis sisaldavad valeinfot vaktsiinide ja pandeemia kohta, vahendas Daily Mail.

Psaki sõnul on Valge Maja suurendanud valeinfo jälgimist ja kogumist ning koostööd tehakse lisaks Facebookile ka mõjukate sotsiaalmeediakuulsustega, kes omalt poolt saavad jagada inimestele korrektset infot.

Psaki väitel oli pea 65 protsendi vaktsiinivastase valeinformatsiooni taga vaid 12 inimest. Facebook on samas selle tuvastusmeetodi kahtluse alla seadnud.

Varem oli USA tervishoiujuht Vivek Murthy märkinud, et tervishoiualase valeinfo levitamine on tõsine oht inimeste tervisele. "Ma kutsun üles kõiki ameeriklasi aitama kaasa valeinfo leviku peatamisele ning COVID-19 pandeemia ajal kui peale seda," kirjutas ta neljapäeval avaldatud uurimuses.

Valge Maja teade sai tõsise kriitika osaliseks, näiteks leidis ajakirjanik Glenn Greenwald, et taoline riigivõimu ja suurkorporatsiooni koostöö on üks klassikalisi fašismi tunnuseid. Greenwald nimetas mõtet, et presidendi administratsioon saab sotsiaalmeediast enda jaoks problemaatilist sisu eemaldada, ohtlikuks.

"Kui te ei pea sügavalt häirivaks seda, et Valge Maja annab enda jaoks probleemse sisuga postitustest teada oma liitlasele Facebookile, kes postitused eemaldab, siis saab teid pidada autoritaarseks," teatas Greenwald.

Dan Gainor USA meediauuringute keskusest leidis samuti, et tegu on sõnavabaduse piiramisega. "Olla vaktsiinivastane on osa sõnavabadusest. Pressiesindaja (Psaki) on vabaduse vastu," teatas ta.

Osa Valge Maja kriitikutest on märkinud, et ka seda, et koroonaviirus pääses levima Wuhani laboritest, peeti veel mõnda aega tagasi naeruväärseks vandenõuteooriaks, kuid nüüd on seda toetamas aina rohkem tõestusmaterjali.

Samas pole kõik reaktsioonid kriitilised, leidub ka neid, kes peavad valeinformatsiooni eemaldamist vajalikuks.

Politico ja CNN on samas kirjutanud, et vaatamata koostööle ei peeta Valges Majas Facebooki tegutsemist piisavalt kiireks. Üks allikas, kes on olnud osaline läbirääkimistel Bideni administratsiooni ja Facebooki vahel, märkis, et Valges Majas ei usuta, et Facebook võtab kogu asja piisavalt tõsiselt või arvatakse, et Facebookil on midagi varjata.