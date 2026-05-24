USA salateenistus lasi maha Valge Maja lähedal tule avanud mehe

Valge Maja turvapiirde lähedal viibinud mees tõmbas kotist relva ja hakkas tulistama veidi pärast kella 18 (Eesti aja järgi kell üks öösel).

"Salateenistus avas vastutule, tabades kahtlusalust, kes toimetati kohalikku haiglasse, kus ta tunnistati surnuks. Pihta sai ka üks kõrvalseisja," ütles salateenistuse kommunikatsioonijuht Anthony Guglielmi, täpsustamata vigastatu seisundit.

USA president Donald Trump viibis juhtumi ajal Valges Majas, pidades parajasti kõnelusi Iraani üle, ent Guglielmi sõnul intsident teda ei mõjutanud. Ükski salateenistuse agent viga ei saanud.

Politsei ja julgeolekujõud piirasid sündmuskoha sisse ning rahvuskaardi liikmed takistasid AFP ajakirjanikul sisenemast Washingtoni kesklinnas asuvale alale.

"Kuulsime umbes 20 kuni 25 pauku, mis meenutasid ilutulestikku, kuid ilmnes, et need olid lasud ja siis hakkasid kõik jooksma," rääkis AFP-le Kanada turist Reid Adrian.

Ajakirjanikud, kes viibisid sel ajal Valge Maja õuel, ütlesid, et neil kästi joosta varjule pressibriifingute ruumi.

ABC Newsi korrespondent Selina Wang salvestas parajasti sotsiaalmeedia jaoks videot, kui tulistamine algas. Ta jäädvustas laskude heli, ise samal ajal pikali viskudes.

79-aastast Trumpi on arvatavalt üritatud tappa kolmel korral, viimati 25. aprillil, kui relvastatud mees ründas turvakontrolli hotellis, kus Trump osales meediagalal. Mees ei pääsenud Trumpi ega teiste üritusel osalenud külaliste lähedale.

2024. aasta juulis oli Trump sihikul kampaaniaüritusel Butleris Pennsylvanias. Relvastatud mees tappis ühe pealtvaataja ja haavas tollal veel vabariiklasest kandidaati kergelt kõrva.

Mõni kuu hiljem vahistati veel üks relvastatud mees West Palm Beachi golfiväljakul, kus Trump parajasti golfi mängis.

"Jumal tänatud, et president Trump on väljaspool ohtu," teatasid esindajatekoja vabariiklased X-is pärast laupäevaõhtust tulistamist. "Otsatu tänu salateenistusele nende viivitamatu ja kangelasliku reageerimise eest. Poliitiline vägivald peab lõppema."

Trump on nimetanud julgeolekukaalutlusi üheks põhjuseks, miks ta laseb Valgesse Majja ballisaali ehitada, lammutades selleks pärast eelmisel aastal uuesti ametisse astumist maha idatiiva.

New Yorgi kinnisvaramagnaadi sõnul rajatakse praegu ehitatava 400 miljoni dollari suuruse projekti käigus kuus korrust üliturvalise ja droonikindla ballisaali alla, kuhu tuleb ka maa-alune sõjaväehaigla.