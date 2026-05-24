X!

USA salateenistus lasi maha Valge Maja lähedal tule avanud mehe

Välismaa
Korrakaitsjad Valge Maja lähistel Washingtonis.
Korrakaitsjad Valge Maja lähistel Washingtonis. Autor/allikas: REUTERS/Kylie Cooper/Scanpix
Välismaa

Relvastatud mees avas laupäeva õhtul tule Washingtonis Valge Maja lähedal, salateenistuse agendid lasid ründaja tulevahetuses maha. Võimude teatel sai tulistamise käigus pihta ka üks kõrvalseisja.

Valge Maja turvapiirde lähedal viibinud mees tõmbas kotist relva ja hakkas tulistama veidi pärast kella 18 (Eesti aja järgi kell üks öösel).

"Salateenistus avas vastutule, tabades kahtlusalust, kes toimetati kohalikku haiglasse, kus ta tunnistati surnuks. Pihta sai ka üks kõrvalseisja," ütles salateenistuse kommunikatsioonijuht Anthony Guglielmi, täpsustamata vigastatu seisundit.

USA president Donald Trump viibis juhtumi ajal Valges Majas, pidades parajasti kõnelusi Iraani üle, ent Guglielmi sõnul intsident teda ei mõjutanud. Ükski salateenistuse agent viga ei saanud.

Politsei ja julgeolekujõud piirasid sündmuskoha sisse ning rahvuskaardi liikmed takistasid AFP ajakirjanikul sisenemast Washingtoni kesklinnas asuvale alale.

"Kuulsime umbes 20 kuni 25 pauku, mis meenutasid ilutulestikku, kuid ilmnes, et need olid lasud ja siis hakkasid kõik jooksma," rääkis AFP-le Kanada turist Reid Adrian.

Ajakirjanikud, kes viibisid sel ajal Valge Maja õuel, ütlesid, et neil kästi joosta varjule pressibriifingute ruumi.

ABC Newsi korrespondent Selina Wang salvestas parajasti sotsiaalmeedia jaoks videot, kui tulistamine algas. Ta jäädvustas laskude heli, ise samal ajal pikali viskudes.

79-aastast Trumpi on arvatavalt üritatud tappa kolmel korral, viimati 25. aprillil, kui relvastatud mees ründas turvakontrolli hotellis, kus Trump osales meediagalal. Mees ei pääsenud Trumpi ega teiste üritusel osalenud külaliste lähedale.

2024. aasta juulis oli Trump sihikul kampaaniaüritusel Butleris Pennsylvanias. Relvastatud mees tappis ühe pealtvaataja ja haavas tollal veel vabariiklasest kandidaati kergelt kõrva.

Mõni kuu hiljem vahistati veel üks relvastatud mees West Palm Beachi golfiväljakul, kus Trump parajasti golfi mängis.

"Jumal tänatud, et president Trump on väljaspool ohtu," teatasid esindajatekoja vabariiklased X-is pärast laupäevaõhtust tulistamist. "Otsatu tänu salateenistusele nende viivitamatu ja kangelasliku reageerimise eest. Poliitiline vägivald peab lõppema."

Trump on nimetanud julgeolekukaalutlusi üheks põhjuseks, miks ta laseb Valgesse Majja ballisaali ehitada, lammutades selleks pärast eelmisel aastal uuesti ametisse astumist maha idatiiva.

New Yorgi kinnisvaramagnaadi sõnul rajatakse praegu ehitatava 400 miljoni dollari suuruse projekti käigus kuus korrust üliturvalise ja droonikindla ballisaali alla, kuhu tuleb ka maa-alune sõjaväehaigla.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:29

Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

07:15

Trump: USA ja Iraani lepe on peaaegu valmis ja sisaldab väina avamist Uuendatud

06:30

USA salateenistus lasi maha Valge Maja lähedal tule avanud mehe

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

ETV spordisaade, 23. mai

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

23.05

Lubatust suurema kiirusega sõitnud elektritõukerattalt kukkunud laps langes koomasse

23.05

Sõja 1550. päev: Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis öösel kütuseterminal Uuendatud

23.05

Läti Drīdzise järve kukkus droon ja plahvatas

23.05

Zelenski: Venemaa valmistub rünnakuks Orešnikuga

22.05

Rubio peab Venemaa süüdistusi Balti riikide suhtes murettekitavaks

23.05

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

23.05

Meedia: USA valmistub uuesti Iraani ründama

23.05

Siim Kallas: käes on radikaalseteks otsusteks vajalik kriis

22.05

Sõja 1549. päev. Ukraina teatas Vene vägede peakorteri tabamisest Luhanskis

22.05

ERR Slovjanskis: rindejoone lähenemise tõttu lahkuvad kohalikud oma kodudest

ilmateade

loe: sport

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

ETV spordisaade, 23. mai

loe: kultuur

07:29

Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

23.05

Nukitsa auhinna võitis Jaan Aru ja Martin Veismani raamat "Osav aju"

23.05

"Minu kalli ema" režissöör Doris Kartau: ma ei õigusta vägivalla kasutamist lihtsalt vägivalla pärast

23.05

Cannes'i päevik #11: "Victoria ajastu psühho" on kvaliteet- ja väärtfilmidele väga mõnus vaheldus

loe: eeter

23.05

Paljud muret tekitavad võõrliigid panevad plehku iluaiandusest

23.05

Raul Rebane: mu kruusikollektsioonis on ka üks lolluse monument

23.05

Raskekujulise verevähiga võitlev Aron: unistan korvpalliplatsile naasmisest

23.05

ETV2 tähistab teemaõhtuga Tambet Tuisu 50. sünnipäeva

Raadiouudised

23.05

Päevakaja (23.05.2026 18:00:00)

23.05

16-aastased saavad võimaluse restoranides ja kohvikutes alkoholi serveerida

23.05

Üha enam koole vahetab 45-minutilised tunnid pikemate vastu

23.05

Mesinikud avasid mesilastepäeva oma mesilastarud

22.05

SA Kultuurileht kaalub veebiväljaannete tasuliseks muutmist

22.05

Balti riigid ostavad Rail Balticu trassile sõitma 20 regionaalrongi

22.05

Tartu Kunstnike Liidu kevadnäitus toob kokku eri põlvkondade kunstnikud

22.05

Päevakaja (22.05.2026 18:00:00)

22.05

Kagu piiripunktide ootealadel tegutsevad firmad on keerulises majanduslikus olukorras

22.05

Raadiouudised (22.05.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo