PTA: oht sigade Aafrika katku laialdaseks levikuks on väga kõrge

Nädala keskel tuvastati Harjumaal Pihlaka farmis sigade Aafrika katk (SAK) ning põllumajandus- ja toiduamet annab teada, et oht taudi laialdaseks levikuks on Eestis väga kõrge.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialist Anne-Ly Veetamm ütles ERR-ile, et Eesti Maaülikooli teadlased uurivad, kuidas katk Harjumaal asuvasse farmi pääses.

"Selle aasta suvel on leitud viirusega nakatunud metssigu Harjumaal ja Lääne-Virumaal. See tähendab, et vähemalt nendes maakondades on nakkuse looduslik foon (üle aastate) taas väga kõrge ning iga väiksemgi viga kodusigade pidamiskohas rakendatavate bioturvameetme rakendamisel võib tähendada, et katk levib farmi," ütles Veetamm.

Spetsialist rõhutas, et SAK võib levida viirusega saastunud esemete, nakatunud metssealiha, transpordivahendite ja inimeste vahendusel ning viirus on ka vastupidav. "Hetkel on oht taudi laialdaseks levikuks väga kõrge," lisas Veetamm.

Taudi avastamisel kehtestati Pihlaka farmile ranged piirangud, et takistada viiruse võimalikku edasisist levikut nii loomade, inimeste, söötade kui ka masinate kaudu.

"Praegusel hetkel on piirangud lokaalsed. Kui taud hakkab siiski edasi levima, siis kaasnevad kahjuks väga ulatuslikud piirangud sigade liikumisele, sigade viimine teistesse liikmesriikidesse, piirangud laienevad ka lihale ja lihatoodetele," selgitas Veetamm.

Kui mõnest farmist katk avastatakse, siis hukatakse ja hävitatakse kõik sealsed sead. "Hävitatakse ka söödad, allapanu ja muud materjalid, mida ei saa desinfitseerida. Seejärel tehakse farmis põhjalik puhastus ja desinfektsioon, rakendatakse ooteaeg 30 päeva. Seejärel võib farmi tuua uued sead," sõnas juhtivspetsialist.

Kui teatud perioodi järel on nende sigadega kõik korras ehk nad ei ole haigestunud, lõpetatakse Veetamme sõnul farmi suhtes kehtestatud piirangud.

"Sigade Aafrika katk kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, mille tõrjemeetmed hüvitatakse riigieelarvest. Loomapidajale hüvitatakse hukatud sigade ja hävitatud materjalide maksumus," lisas ta.

Kui loomapidaja kahtlustab oma loomadel katku, peab ta sellest teada andma loomaarstile või kohalikule PTA esindusele.