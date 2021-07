Seakatk võib ähvardada mitme maakonna seafarme

Sigade Aafrika katku viirus leiti OÜ Pihlaka seafarmis võetud sigade vereproovist 12. juulil. Üle 1700 sea hukati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pole teada, mil moel sattus katk seafarmi. "Maaülikool on läbi viimas epidemioloogilist uuringut ja selle põhjal saamegi oma järeldused teha. Me saame seda väita mingisuguse tõenäosuse põhjal, aga täit selget vastust ei saa ka nemad anda, aga võimalikud ohukohad meile välja tuuakse," selgitas põllumajandus- ja toiduameti osakonnajuht Olev Kalda.

Eelmisel aastal leiti seakatku nakatunud metssigu Rapla- ja Lääne-Virumaalt ning tänavu Harjumaalt. Kalda ütles, et katku surnud sigu on leitud ka suurte seafarmide ümbrusest.

Maaeluminister Urmas Kruuse loodab, et ei tule sellist seakatkupuhangut nagu 2015. aastal.

"Aafrika seakatk ei ole metsast kuhugi kadunud. Me peame olema sama hoolsad nagu olime tegelikult neli aastat. See tähendab ka seda, et mõned majapidamised ilmselt vaatavad üle oma ohutusnõuded - bioohutusnõuded," ütles Kruuse.

Jahimeeste seltsi juhi Tõnis Kortsu sõnul on metssigade arvukus viimastel aastatel tõusnud. Selleks, et pidurdada seakatku levikut, tuleb metssigade arvukust piirata. Mullu oli tuli jahimeestel küttida 7800 metssiga, teadlased soovitavad tänavu küttida 14 000 metssiga.

"Mida vähem on metssigu, seda suuremad on kulutused, nii ajalised kui ka ressursilised iga metssea tabamiseks. Siin mängib rolli ka ilmastik ja ilmastikutingimused, muutuv kliima. Nii et elame, näeme, aga seda me võime lubada, et oma parima me anname," sõnas Korts.