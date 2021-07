Runö naaseb pühapäeval Ruhnu liinile

Runö naaseb liinile 18. juulil, mil väljub 13.05 liinil Munalaid-Ringsu ja 17.05 Ringsu-Pärnu. Uutele väljumistele tuleb vormistada uued e-piletid või muuta olemasolevate väljumisaega, teatas liini teenindav Kihnu Veeteed.

Ettevõtte juhatuse liige Andres Laasma ütles varem, et rike seisnes aluse ühes peamasinas, mis vahetatakse välja. Tema sõnul on Runö mõlema peamasinaga varemgi probleemne olnud ja need tulenevad ilmselt intensiivsest reisigraafikust.

Majandusministeerium plaanib anda transpordiametile ülesandeks uurida Runö sobivust Ruhnu liinile. Juhul, kui analüüsi kohaselt pole Runö liini teenindamiseks sobilik, asutakse otsima rahastust uue laeva hankimiseks. See võtaks aega vähemalt kolm aastat.

Kiirkatamaraani remondi ajaks suunati liinile AS Saarte Liinide 12 reisijat mahutav pukser m/l Panda.