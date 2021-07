Riik hakkab uurima, kas Runö on Ruhnu liinile ikka sobiv laev

Eelmisel pühapäeval tabas Ruhnu ja mandri vahelisi reise tegeval kiirkatamaraani Runö tehniline rike, mille tõttu on liiklus saare ja mandri vahel endiselt häiritud. Tegemist polnud esimese korraga kui selle laevaga on probleeme olnud.

Ruhnu liini teenindava AS Kihnu Veeteed juhatuse liikme Andres Laasma sõnul pole täpne rikke põhjus veel selgunud, kuid probleem seisnes ühes peamasinas, mis nüüd seitsme päeva jooksul välja vahetatakse.

Laasma ütles, et mõlema Runö peamasinaga on varemgi probleeme olnud. "Peapõhjus on ilmselt, et reisigraafik on väga intensiivne," ütles Laasma.

Laasma rääkis, et kuna tegemist on kiirlaevaga, siis peab see sõitma teatava kiirusega. "Optimaalne sõidurežiim nõuab suurt koormust," selgitas Laasma.

Laasma ütles, et pole vedaja otsus, millise laevaga liini teenindada, vaid selle otsuse tegi kunagi riik. Tema sõnul saab uus laev liini teenindama tulla siis, kui riik vastava otsuse teeb.

Amet: ühenduse kiirus on kompromiss töökindlusega

Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi ütles, et Ruhnu laevaliikluse juures on oluline tegur saare kaugus mandrist ning seega tähtsustatakse ühenduse kiirust.

"Kiiruse tähtsustamisega tuleb kompromiss töökindlusega," ütles Lengi.

Lengi tõi välja, et ka kiiretel autodel peavad olema kerged mootorid, mis võib tähendada väiksemat töökindlust. Tema sõnul on lepingus laeva vedajaga hooldamise nõuded, mida ka kontrollitakse.

Lengi ütles, et kui mingil hetkel läheks Runö asendamiseks, siis peaks ka uus laev olema kiire.

"Praegu on Runöga ühendus umbes kaks tundi, aga kaubalaevaga või muu laevaga võiks ühendus olla seitse tundi," tõi Lengi välja.

Lengi tõi ka välja, et Ruhnu sadam ja sealsed olud panevad teatavad piirangud laeva tüübile.

Küsimusele, miks ei võiks ka suvekuudel saada regulaarselt mandrilt Ruhnu lennata, vastas Lengi, et see on üks kalleimaid transpordiviise ning ka ilmastikust mõjutatav. Tema sõnul veetakse suviti saarele ja saarelt palju kaupa ja tehnikat, mida lennukiga võib olla polegi võimalik vedada.

Vald: suurem laev tähendaks sadama arendamist

Ruhnu vallavanem Andres Nõu ütles, et Runö on hell laev, millega peab õrnalt ringi käima.

"Iga aasta on Runöga probleeme, aga see on normaalne, pole kellegi süü või viga," ütles Nõu.

Nõu sõnul polnud 15 aastat tagasi Ruhnul rutiinset vedu, kuid praegu on stabiilne ühendus ja turism.

Nõu ütles, et oleks hea kui oleks laev, mis võtab peale rohkem inimesi, sõidab rutiinselt ja millel oleks rohkem kaubapinda. Samas ütles ta, et selline laev oleks ilmselt suurem ning siis tuleks Ruhnu sadamat arendada.

Teise variandina tõi ta välja, et oleks eraldi kaubalaev, mis veaks suuremaid koguseid ning teine laev, mis veaks inimesi ja väikseid asju.

Nõu sõnul on suvine lennukiühendus neil agendas olnud, kuid ilmselt poleks see nii tihe kui talvine lennuühendus ning tekiks küsimus, kas sellel oleks mõtet. Tema sõnul oleks selleks vaja rohkem poliitilist tahet.

MKM: riik uurib Runö sobivust liinile

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) meremajanduse asekantsler Kaupo Läänerand ütles, et ministeerium kavatseb anda transpordiametile ülesandeks uurida Runö sobivust Ruhnu liinile.

Läänerand ütles, et kui uuringust selgub, et Runö sellele liinile ei sobi, siis hakatakse otsima rahastust.

"Eeldusel et see leitakse, tuleb jätkata uue laeva projekteerimise, hanke ja ehitamisega. See võib kokku võtta vähemalt kolm aastat," ütles Läänerand.

"Kui uuring ütleb, et laev sobib, siis saame koostöös transpordiametiga uue hanke tingimused üle vaadata, et oleks maksimaalselt tagatud töökindel laev ja laevaliiklus Ruhnu vahet," sõnas Läänerand.