Pärnu-Ruhnu lennuühendus taastus

Pärnu ja Ruhnu vahet lendamise võimalus on praegu ainus reaalne kasu, mis lennujaama uuenduseks kulunud ligi 14 miljoni euro eest saab. Praegu teenindatakse lennureisijaid ajutistes ruumides, sest lennujaama terminali uuendamine alles käib ja selleks kulub veel neli ja pool miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui ka see valmib, läheb lennujaamas lahedamaks ja suvel on oodata esimesi tšarterreise.

Esmaspäeva hommikul, kui üle pika aja võis suvepealinnast jälle lennukisse istuda, olid inimesed selle võimaluse üle rõõmsad.

"Elan ja töötan Ruhnus. Oleks vaja koju minna. Lennuliiklus eelmisel hooajal käis ju Kuressaare vahet, aga lennata läbi Pärnu on ikka mugavam," rääkis Tiina.

"See on väga hea, et kui mandril vaja käia, siis ei pea tiiruga Kuressaare kaudu käima," ütles Maret.

Need reisijad, kes on Ruhnu elanikud, peavad pileti eest maksma 5.80, kes aga on mõne muu omavalitsuse rahvastikuregistris, 29 eurot.

Ruhnu reise teeb lennufirma Diamond Sky. "Mul on sel aastal esimene lend Ruhnu, mis ei tähenda, et ma esimest korda selle lennukiga lendan sel aastal. Olen ikka enne ka lennanud," rääkis Diamond Sky piloot Madis Vanaselja.

Tema sõnul on Ruhnu huvitav lennata. "Umbes pool tundi, madalalt lendamine, piloodile ka väga huvitav. Ühele piloodile on see piisav lendamine. Esimene kuu lendame küll vähem, aga järgmisest kuust läheb juba suurem lendamine lahti, siis on käed-jalad ikka tööd täis," ütles ta.

Praegu saab Pärnust Ruhnu esmaspäeval ja neljapäeval. Novembrist aga juba neli korda nädalas.