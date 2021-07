Lutsar veel piiranguid ei soovita, ent muretseb vaktsineerimistempo pärast

Viroloogiaprofessor ja teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et koroonaviirusesse nakatumine on Eestis tõusuteel ja vaktsineerimise tempo ei ole kiita.

Lutsar rääkis, et praegust koroonaviirusesse nakatumise tõusu veavad praegu peamiselt noored inimesed. "Nakatumisi sellises vanusesrühmas nagu 70+ või isegi 50+ on suhteliselt vähe. See omakorda tähendab seda, et haiglate koormus on päris mitu nädalat olnud üsna stabiilne, haiglas on 15-20 inimest. Ja suremuse näitajad on ka väga väikesed," ütles Lutsar ERR-ile.

Samas hoiatas Lutsar, et nakatumine on tõusuteel ja vaktsineerimise näitajad Eestis on ole kiita.

Lutsari soovitus valitsusele praguses olukorras on rõhuda vaktsineerimisele. "Vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida. See on kõige olulisem. Praegu tuleb seda aega ära kasutada. Ma ei arva, et meil oleks juba piiranguid tarvis, aga ma ei arva ka, et me peaks võtma suhtumise, et kõik on möödas," lausus Lutsar.

"Kui nakatumine läheb väga kõrgeks, siis paratamatult hakkavad nakatuma ka eakamad inimesed. Meil on 30 protsenti eakamatest inimestest vaktsineerimata ja see on väga suur riskipopulatsioon ja see ei olegi nii väike number," märkis Lutsar.

Lutsar rääkis, et ka noori inimesi satub haiglasse. "Paar nädalat on olukord, kus haiglas on pooled üle 60-aastased ja pooled alla 60-aastased," sõnas ta.

Lutsar rääkis, et kui me räägime Eestis koroonaviirusest, siis me räägime delta tüvest, sest 80 protsenti siin esinevatest koroonajuhtumitest on delta tüve juhtumid.