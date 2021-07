Peaminister Kallas on juuli lõpuni puhkusel

Valitsuse meedianõunik Liisi Poll rõhutas, et tuleb arvestada, et need on esialgsed kuupäevad ja siin võib tulla muudatusi. Samuti on osa ministreid puhanud varem.

"Peaministri ja ministrite puhkuste ajal toimuvad igal nädalal valitsuse istungid ja kabinetinõupidamised ja istungitel on kvoorum alati tagatud. Ministrite asendamine käib vastavalt asendamise korrale," sõnas Poll.

Teiste ministrite puhkuste kohta saab lugeda altpoolt.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Sutt 16.-19. juuli ja 2. august

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna 2.-13. august

Justiitsminister Maris Lauri 19.-21. juuli ja 23. juuli

Kultuuriminister Anneli Ott 23. juuli ja 2.-6. august

Keskkonnaminister Tõnis Mölder 5.- 25. juuli ja 2.-8. august

Maaeluminister Urmas Kruuse 26. juuli - 8. august

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas 13.-30. juuli

Välisminister Eva-Maria Liimets 15. juuli - 1. august

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on lapsehoolduspuhkusel 3. juulist

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo 26.-30. juuli

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik 19.-21. juuli ja 23.-26. juuli