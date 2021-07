"Rahva teenrid" arutasid Oti ja Kiige võimaliku tagandamise üle

"Pole välistatud, et paari järgmise nädala jooksul näeme, kuidas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) võib hakata oma valitsus remontima," ütles saatejuht Mirko Ojakivi ning viitas Otile ja Kiigele.

Minister Oti puhul on küsimuseks, kas vaktsineerimisskeptik sobib valitsusse ja kas ta saab teha tööd, kus ta peab viibima kultuuriüritustel või konverentsil ja teistel sündmustel, kus on korraga koos palju inimesi, kas teda saab pidevalt testida ja kes selle eest maksab, rääkis Ojakivi. "See on valitsusjuhi tõekspidamiste ja sisemise veendumuse küsimus. Aga mina olen aru saanud, et Kaja Kallase arvates selline inimene valitsusse ei sobi," märkis Ojakivi.

Temaga nõustusid ka Krister Paris ja Evelyn Kaldoja.

Paris seletas, et kui üldiselt võib erinevate arvamuste olemasolu pidada heaks, siis praeguses olukorras, kui Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu "niimoodi nurka surutud", on küsimus selles, mis signaale Oti selline käitumine välja saadab. "Saadab välja signaali, et teadlaste seisukoht on diskuteeritav ja inimesed võiksid otsida ka alternatiivseid viise. Kui igas muus olukorras ma toetaksin pluralismi ja alternatiivide väljapakkumist, siis praegu on küsimus, kas me selles olukorras saame seda endale lubada? Piltlikult, kui vaenlane tuleb kallale, siis kas meil võib olla minister, kes avalikult arutab separaatrahu üle?" küsis Paris.

"Kui oleks teistsugune valitsus, millel puuduks selge seisukoht vaktsineerimise suhtes, siis see oleks vastuvõetav. Aga praeguse valitsusega see ei oleks kooskõlas," leidis ka Kaldoja. "Kui sõnum on see, et vaktsineerige, siis see ei saa olla diskussiooni koht."

"Just, küsimus on selles, milliseid väärtusi valitsus kannab! Kas Kallase arvates sobib selline diskussioon tema valitsusse või on tegemist põhimõttelise küsimusega," ütles Ojakivi, kes lisas, et luges reedesest Postimehest Oti selgitusi, kust võis aru saada, et ministri arvates on need teemad diskuteeritavad.

"Aga siis ongi valitsusjuhi küsimus, kas ta katkestab puhkuse ja peab ainult vestlusi või astutakse ka tõsiseid samme. Kui sinu käes on täidesaatev võim, siis tuleb ikkagi tegutseda," rõhutas Kaldoja.

Paris hinnangul on põhiline probleem selles, et väidetavalt töötab Ott vaktsineerimise osas aktiivselt vastu valitsusele ja paljuski tema hoiakute tõttu ei saa valitsus langetada rangemaid otsuseid.

"Ma arvan, et siin ongi selle probleemi tuum. Kui inimene ei saa mingil põhjusel ennast vaktsineerida, siis see on aktsepteeritav, aga kui ta kannab oma veendumuse edasi muule tegevusele, siis on olukord teine. Mulle tundub, et ainuke, mis Otti selles valitsuses veel võiks hoida, on selge sõnum, kus ta ütleb, et ei ole vaktsineerimise vastu. Lisaks peaks ta praeguses olukorras ka rohkem avama, mis on need tervislikud põhjused, mis tal vaktsineerida ei lase," rääkis Ojakivi.

Temaga nõustus Kaldoja, kes leidis, et avaliku elu tegelasena nagu Ott on, peaks ta mittevaktsineerimise põhjuse väga detailselt deklareerima. "Hea, kui ta ütleks, mis see meditsiiniline probleem on," märkis Kaldoja.

Paris tõi välja, et kui Ott ütles reedel meediale saadetud selgitustes otse välja, et vaktsineerimine ei saa olla ainus tee, siis sellega ta apelleerib sisuliselt nende inimeste häältele, kes on vaktsineerimise suhtes skeptilised ja kes selle peale aplodeerivad.

"Ta toidab seda seisukohta," märkis Kaldoja.

"Siin ongi küsimus, milliseid väärtusi kannab Kallase valitsus, see on Kallase enda otsus. Aga üks on selge - Oti tagandamine saab olema keeruline, kuna ta kuulub [Keskerakonna esimehe] Jüri Ratase lähimate kaasvõitlejate ringi. Kui Kallas peaks nõudma tema taandamist, siis lihtne see ei saa olema," tõdes Ojakivi.

Kiige tagandamine oleks veelgi keerulisem

Samas leidis Ojakivi, et minister Kiige väljavahetamine vaktsineerimisega seotud probleemide pärast oleks veel keerulisem, kuna Kiik on Ratase üks kõige lähedasemaid kaasvõitlejaid ning olulisel kohal erakonna ladvikus.

"Kiige puhul on ju tegemist Keskerakonna valitsudelegatsiooni sisulise juhiga. Ta on Keskerakonna üks olulisi strateege. Tegemist on Ratasele veel lähema poliitilise liitlasega [kui Ott]. Pärast Mailis Repsi ja Kadri Simsoni eemaldumist Keskerakonna igapäevasest juhtimisest on Kiigel veel olulisem positsioon. Seda kaotust Keskerakonna jaoks ma realistlikuks ei pea," rääkis Ojakivi. "See otsus (ministrikohalt lahkumine - toim.) saab tulla ainult Kiige enda peas," lisas ta.

Kaldoja hinnangul ei ole Kiige väljavahetamine nii põhimõtteline küsimus kui Oti puhul. "Ta ei lähe ideoloogiliselt otseselt millegagi vastuollu. Peab tunnistama, et ta on väga keerulisel ajal väga keerulist valdkonda juhtinud. Selle valdkonna juhtijad on kõigis riikides vigu teinud. Küsimus on, kas need on piisavalt tõsised või piisaks sellest, kui ta taandaks mõne oma alluva," rääkis Kaldoja.

Saates oli pikemalt jutuks ka presidendivalimiste protsessi käivitumine ning Tarmo Soomere kandidatuur, Eesti epeenaiskonna võit Tokyo suveolümpial ning rände teemad seoses olukorraga Leedu-Valgevene piiril.