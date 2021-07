Kerry: Hiina peab heitkoguseid kiiremini vähendama

"Globaalse soojenemise piiramine jääb unistuseks, kui Hiina heitkoguseid kiiremini ei vähenda. Me peame tegelema reaalsusega," ütles Kerry

Kerry sõnul on võimatu globaalset soojenemist piirata, kui planeedi suurim heitkoguste kiirgaja ei muuda oma kliimaeesmärke.

"USA ja Hiina koostöö on ainus viis, kuidas maailm saaks vabaneda praegusest enesetapuni viivast teekonnast," ütles Kerry.

Hiina ja USA suhted on madalseisus. Siiski koostöö kliimaküsimustes on üks väheseid valdkondi, kus kahe riigi huvid kattuvad. Seetõttu on Kerry teravad märkused Hiina aadressil ebatavalised, teatas Financial Times.

USA senati demokraatidest liikmed toetavad ka üha rohkem süsiniku maksustamist.

USA loodab süsinkdioksiidi piirimaksul teha koostööd Euroopa Liiduga. "Oleme väga tihedalt rääkinud Prantsusmaa, Hollandi ja Euroopa Liiduga," ütles Kerry.

"Süsinikumaks on asi, millest ma tõesti tahan Hiina ja ka teiste riikidega rääkida," lisas Kerry.

Hiina osa ülemaailmsetest heitkogustest on 28 protsenti.

USA loobus eelmise presidendi Donald Trumpi ajal Pariisi kliimakokkuleppest, kuid ühines sellega uuesti pärast Joe Bideni ametisse astumist.