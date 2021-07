Valgevene justiitsministeerium tahab ajakirjanike liidu laiali saata

"Kuivõrd ajakirjanike liit ei rakendanud meetmeid rikkumiste kõrvaldamiseks ja seadust rikutakse ka pärast teise kirjaliku hoiatuse esitamist edasi, andis justiitsministeerium ülemkohtusse sisse hagi selle vabaühenduse laialisaatmiseks," seisis justiitsministeeriumi teates.

"Justiitsministeerium esitas vabaühendusele Valgevene Ajakirjanike Liit seaduste rikkumise eest kirjaliku hoiatuse. Oma kirjas ministeeriumile tunnistas liit tuvastatud rikkumisi ja vajadust need kõrvaldada. Kuid ettenähtud aja jooksul ei võtnud see ühendus tarvitusele meetmeid rikkumiste kõrvaldamiseks, mis on lubamatu," teatas ministeerium.