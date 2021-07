Heiki Sibul: kantsler peaks valet käitumist ministeeriumis märkama

Möödunud pühapäeval kirjutas Õhtuleht, kuidas mullu 13. jaanuaril pidas toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps oma 45. sünnipäeva ministeeriumi raha eest. Päeval õnnitleti ministrit ja kaeti laud maksumaksja kulul ministeeriumis, õhtul kolis pidu edasi Kadriorgu Mon Repos'sse. Sinna oli Reps kutsunud erakonnakaaslased riigikogu fraktsioonist ja Keskerakonna juhatusest.

ERR küsis, kes on ministeeriumides see lüli, kes peaks panema käe ette, kui ta näeb näiteks valet rahakasutust või ministri ebaeetilist käitumist.

"Kantsler loomulikult on see inimene, kes vastutab selle eest," vastas Sibul.

"Selge on see, et ministeeriumi ja igasuguse riigiasutuse raha tuleb sihipäraselt ja eelarvepäraselt kasutada. Ennekõike on inimesed ausad ja teavad seda üldpõhimõtet," lisas Sibul.

ERR helistas neljapäeval ka haridus- ja teadusministeeriumi kantslerile Mart Laidmetsale, ent teda ei õnnestunud kätte saada.

Seoses eelnevate Mailis Repsi puudutavate juhtumitega ütles Laidmets veebruarikuus ERR-ile, et ministeeriumis on tehtud korruptsioonivastaseid meetmeid selgemaks.

"Meil on meetmed sisekorras reguleeritud, aga arvestades viimaseid arenguid, muutsime natuke vastutust. Siseauditi osakonna juhataja Eve Sild vastutab nüüd korruptsioonivastase ennetustöö eest. Ta peab ka vastava tegevuskava selle aasta kohta esitama. Ja kui mingisugune probleem on, keegi näeb mingit muret, siis peaks ka tema poole pöörduma," rääkis Laidmets.

Küsimusele, kas ministeeriumis käib varastamine ja korruptsioon, vastas Laidmets, et kindlasti see nii ei ole. "Seal on teatud segadusi olnud, millest tuleb selgusele saada, mis nelja aasta jooksul toimunud on. Aga kindlasti ei ole see sellisel viisil toimunud," vastas Laidmets.

Laidmetsa asemel saab peagi uueks kantsleriks ministeeriumi praegune üldhariduse, keele ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Laidmets siirdub alates 9. augustist ajutiselt haridus- ja noorteameti peadirektori asetäitja kohale.

Varasem taust

Õhtuleht avalikustas 17. novembril, et tollane haridusminister Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Hiljem selgus ka, et Reps käis ministeeriumi ametiautoga Horvaatias perega puhkusereisil, selleks ametlikult puhkust vormistamata.

Politsei alustas eelmise aasta 24. novembril Mailis Repsi suhtes väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist.

19. veebruaril sai Reps ametliku kahtlustuse omastamises. Omastamiskahtlustus sisaldab nii ministeeriumile soetatud Jura kohvimasina omale koju paigaldamist, Horvaatia perereisiks ministeeriumi auto kasutamist koos kütusearvega, ralli MM-etapi ajal Tartu hotellis Pallas perega veedetud majutuse eest 360-eurose arve esitamist ja pere lennupiletite eest üle 1500-eurose hüvitise küsimist ministeeriumilt.