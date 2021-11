EPL: Laidmets vallandati hägusa tehingu tõttu

Ministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles lehele, et Laidmets sõlmis ministeeriumi eest lepingu konsultatsioonifirmaga, andes läbipaistmatuid ja ebakorrektseid lubadusi, mis olid ministeeriumile rahaliselt ebamõistlikud. Kuigi ministeerium ei öelnud, mis need lubadused täpsemalt olid, ega nõustunud nimetama tehingu teist poolt, on Eesti Päevalehe andmetel tegu Illisoni ettevõttega Ilisson Consultancy.

Ehkki 2020. aasta kevadel sõlmitud lepingut ei tehtud lähedasega ning seega puudub seal korruptsiooni kahtlus, oli lepingu sõlmimise taga "segu valedest nõuannetest ja ebakompetentsusest", ütles Vinter-Nemvalts EPL-ile.

Kantsler rõhutas, et kuigi ministeeriumi tellitud analüüs varasemate juhtide sõlmitud lepingutest ja võetud kohustustest on veel pooleli, siis küsimus pole selles, kas Laidmets rikkus ministeeriumis kehtestatud reeglistikku. "Meil on alust arvata, et kui töösuhe oleks jätkunud, oleks kahju suurem. Meil on piisavalt tõendeid, et pidada tema käitumist ebakorrektseks ja läbipaistmatuks," ütles Vinter-Nemvalts.

Ministeeriumi kavandatava välisauditiga tahetakse teada saada, kas Laidmetsa sõlmitud tehing toob kaasa tagasimakse kohustuse.

Laidmets pole veel otsustanud, kas pöördub vallandamise pärast töövaidluskomisjoni poole, kuid ta ei nõustu täiel määral haridusministeeriumi etteheidetega. "Eks mingisuguseid protsesside rikkumisi võis ju seal olla, aga sellisel kujul ma ei taha seda hästi aktsepteerida," ütles ta lehele.