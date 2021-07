Läänemerele saabus kaks Iraani sõjalaeva

Oodatakse, et alus osaleb Vene laevastiku peaparaadil 25. juulil Peterburis. Markani kiiluvees saabus Läänemerele veel ka Iraani fregatt Sahand.

Makran on Iraani suurim ja uusim sõjalaev veeväljasurvega 121 000 tonni. Alus on 228 meetrit pikk, 21,5 meetrit kõrge ja 42 meetrit lai, suutes kanda kuut helikopterit, kiirkaatreid, väikeallveelaeva ja merejalaväe eriüksuse rühmi. Sel on seniitraketid ja suurtükid ning alus liigub kiirsega kuni 15 sõlme (ligi 28 km/h).

Taani väinade läbimisel saatis Iraani sõjalaevu Taani Kuningliku laevastiku patrull-laev.

Maailma laevaliiklust jälgiva veebikülje MarineTraffic andmetel olid laevad südaööl Läänemere edelanurgas ehk Rootsi ja Saksamaa ranniku vahel. Alused liikusid ida suunas.

Ühendriikide kaitseministeerium on laevu jälginud juba umbes kaks kuud. Esialgu oletati, et laevad on teel Venezuelasse. See tegi USA murelikuks, sest kardeti, et Iraan võib saata Venezuelale relvi.