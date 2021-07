Iraani sõjalaev käis loata Eesti territoriaalvetes

"Eile õhtul pärast kella kümmet sisenes Peterburi suunduv alus Sahand Osmussaarest loodes Eesti territoriaalvetesse," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Andra Jundas laupäeval ERR-ile.

Ta selgitas, et rahvusvahelise mereõiguse reeglite kohaselt võivad laevad rahumeelselt teise riigi territoriaalmerd läbida, kuid Eesti riigipiiri seadusest tulenevalt peavad välisriigi sõjalaevad läbisõidust teavitama välisministeeriumit vähemalt 48 tundi enne. Antud juhul Sahand seda ei teinud.

"Seega andis PPA merevalvekeskus, mis jälgib Eesti merealal liikuvaid laevu, Sahandile korralduse kurssi muuta ja lahkuda territoriaalvetest. Sahand suundus tagasi [Eesti] majandusvööndisse," teatas Jundas.

Laeva kogu ülejäänud sõit Eesti majandusvööndis möödus vahejuhtumiteta ning laupäeval kella kaheksa ajal hommikul sisenes laev Venemaa vetesse.

"Rahvusvahelise mereõiguse kohaselt on kõikide riikide laevadel õigus rahumeelseks liikumiseks meie majandusvööndis. PPA ülesanne on tuvastada majandusvööndit ja territoriaalmerd läbivad laevad. Seda teeme kas mereseireradaritega, seirekaameratega, lennusalga õhusõidukitega või laevastiku veesõidukitega. Jälgime ka laevade liikumist Eesti merealal selleks, et ei rikutaks mereõigusest tulenevaid reegleid ja Eesti seadusi ega pandaks toime õigusrikkumisi," selgitas PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivpiiriametnik Rene Hartõkainen ERR-ile.

Taani merevägi teatas reedel, et kaks Iraani sõjalaeva, ujuvbaasi Makran ja fregati Sahand, sisenesid neljapäeval Läänemerele. Arvatavalt osalevadf Iraani sõjalaevad Vene laevastiku paraadil, mis peetakse 25. juulil Peterburis.