Blinken: tuumakõnelused Iraaniga ei saa jätkuda igavesti

USA välisminister Antony Blinken ütles neljapäeval, et tuumakõnelused Iraaniga ei saa jätkuda igavesti, kuid Washington on täiesti valmis läbirääkimisi jätkama.

USA on kaudselt seotud Iraani ja suurriikide kõnelustega taaselustada tuumalepet, millega leevendati rahvusvahelisi sanktsioone vastutasuks tuumaprogrammi piiramisele.

Leppe torpedeeris 2018. aastal USA toonane president Donald Trump, kes oma riigi sellest ühepoolselt välja viis ja rängad sanktsioonid taaskehtestas.

"Me oleme pühendunud diplomaatiale, kuid see protsess ei saa jätkuda igavesti. Vaatame, mida Iraan on valmis tegema või mida ei ole valmis tegema, ning oleme ise täiesti valmis naasma Viini läbirääkimisi jätkama," ütles Blinken.

"Pall on Iraani väljakupoolel," lisas Blinken.

Iraani president Hassan Rouhani valitsus on pidanud suurriikidega alates aprillist Viinis läbirääkimisi Ühendriikide leppesse naasmise üle.

Lepe näib ebatõenäoline enne Ebrahim Raisi asumist Iraani uueks presidendiks järgmisel kuul.

Raisi on marukonservatiiv, kuid on tuumakõnelustele toetust avaldanud, leides et Iraanil on vaja USA sanktsioonide lõppemist.

Samas on Iraani äärmuskonservatiivid, kes USA-d sügavalt umbusaldavad, Rouhanit 2015. aasta tuumaleppe eest sageli kritiseerinud.