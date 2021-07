Maris Jesse jätkab sotsiaalministeeriumis nõunikuna

Nõunikuna jätkamise eesmärk on tagada sujuvam üleminek ühelt asekantslerilt teisele, ütles Priske Delfile.

Priske kommenteeris, et sotsiaalministeeriumis on teemad laiad ning Maris Jessel on neis olnud suur roll. "Selle rolli peab uus inimene üle võtma. Ei tahaks, et tekiks infokadu või segadust," põhjendas Priske Jesse jätkamist tema nõunikuna.

Siiski tõi kantsler välja, et Jesse koht nõunikuna võib jääda ajutiseks. Jesse amet vaadatakse üle pärast seda, kui uus terviseala asekantsler Heidi Alasepp saab ametis töörütmi ja teemadega sina peale.