Kiik ja Riisalo ootavad uuelt kantslerilt sotsiaalministeeriumi suutlikkuse tõstmist

"COVID-19 põhjustatud kriis on näidanud meile kiired ja ulatuslikud muutmist vajavad kohad, sotsiaalministeeriumi vastustuaala ei olnud tervikuna valmis selleks kriisiks," ütles Riisalo. Koroonakriis hõlmas otseselt tervishoiu kõrval ka mitmeid muid eluvaldkondi nagu haridus, sotsiaalkaitse, tööturupoliitika ning see näitas, et ministeeriumi juhtimine ja kordineerimise vajab uut käiku, mis on kriisile kohasemad, lisas ta.

"Poolteist aastat kestnud kriis pole olnud ühiskonnale lihtne, mistõttu peame leidma viisi, kuidas ühiskonnana sellega kohaneda, kuidas viirusega koos elada," rääkis Riisalo. "Aga muutused saavad tulla uute inimeste ja koos nende värskete mõtetetga," lisas ta.

Kiik rõhutas omalt poolt, et koroonakriisi ajal otsuseid tehti mitmel tasandil ning paljude otsuste õigsus selgub alles tulevikus. Kriitkat on olnud nii teenitud kui ka teenimatut, lisas ta.

"Aga uuel inimesel on võimalus teha paremini. Kas sellest olukord paraneb, näitab aeg," lisas tervise ja tööminister.

Kiik loetles ka ootused, mida uuelt kantslerilt soovitakse.

Esiteks peab uus juht hoidma laiemas mõttes töörahu ning väärtustama ministeeriumi meeskonda.

Teiseks peab uus kantsler parandama juhtimist strateegilises kriisi vaates, ütles Kiik: "Pandeemia on meile õpetanud, et me ei tea, kaua see võib kesta. Sellisena ei osanud me teist lainet ette näha ja ka nüüdset kolmandat lainet sellisena me ette ei näinud nagu see suvel tuli."

"Kolmandaks ootame temalt heas mõttes ühiskonna ja avalikkuse ootuste tajumist ja erinevate huvirühmade kaasamist – et nad tunneksid, et neid kaasatakse ja nendega arvestatakse, et tajutakse, et see kriis on meie kõigi asi," ütles Kiik.

Kiik ütles ka, et on Riisaloga arutanud uue kantslerikandidaadi nime, kuid seda on veel vara välja öelda. Igal juhul soovitakse uus kantsler leida sihtotsinguga, selleks avalikku konkurssi korraldama ei hakata, et mitte segadust tekitada.

Sotsiaalministeerium teatas esmaspäeval, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo teevad valitsusele ettepaneku kutsuda ametist tagasi praegune sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske.

Priske ise ütles esmaspäeval peetud pressikonverentsil, et kuulis soovist ta ametist vabastada reedel riigisekretärilt.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) kritiseeris neljapäeval valitsuse pressikonverentsil vaktsineerimise käiku, märkides, et selle juhtimises tuleb teha muudatusi. "Jah, vaktsineerimisega on tõesti liiga palju probleeme ja see tempo on liiga aeglane. Me ei ole kuidagi selle olukorraga rahul," ütles Kallas. "Olen sellest tervise- ja tööministriga ka korduvalt rääkinud. Minu hinnangul ei suuda juhtivad ametnikud sotsiaalministeeriumis juba mõnda aega pakkuda uusi lahendusi ja seda tempot kiirendada," lisas peaminister.