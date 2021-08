Priske ERR-ile: minu meeskond väärib kriitikatulva kõrval ka tunnustust

Vaktsineerimise probleemide tõttu jääb ametist ilma sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske. Priske ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema meeskond väärib kriitikatulva kõrval ka tunnustust. Priske loodab, et tema lahkumisega tekib ministeeriumis töörahu.

Kui suure üllatusena teile tuli reedeõhtune riigisekretäri kõne, et ilmselt tuleb amet maha panna?

Kui nüüd täitsa aus olla, siis ta ikkagi oli üllatus. Kantsler peab ju selleks alati valmis olema. Ja rünnakud ja nõuded sotsiaalministeeriumi värskendada olid, aga et see konkreetsel ajahetkel, jah, see suutis mind kergelt üllatada küll.

Kas te olete aru saanud, mis teile konkreetselt saatuslikuks sai?

Ma arvan, et siin ei olegi minu konkreetsel persoonil suurt tähelepanu. Nagu ministrid ütlesid, otsus, et ministeerium vajab värskendamist, on minule kui tippjuhile täiesti arusaadav.

Öeldakse, et poolel teel hobuseid ei vahetata, aga lähiajal lahkuvad ministeeriumist järjepanu kõik, kes seni on vaktsineerimisega tegelenud.

See on ka üks põhjuseid, miks ma olen ise ka kaalunud, et oleks vaja uut energiat. Tundus kuidagi vastutustundetu oma meeskond üksi jätta, aga kui need inimesed, kes mind tööle on võtnud, on jõudnud järeldusele, et on vaja muutust ja vahetust, siis seda otsust ma aktsepteerin.

Kuidas seda meeskonda motiveerida? Ehk motiveerib see, et minu lahkumisega tekib töörahu ja positiivsem suhtumine, sest need inimesed on tõesti poolteist aastat väga palju tööd teinud ja väärivad selle kriitikatulva kõrval ka tunnustust.

Kuigi asjad võiksid Eestis palju paremad olla, ei ole nad ka kuigi halvasti. 600 000 on oma vaktsiini kätte saanud, me oleme suutnud hakkama saada mõõdukate piirangutega, toonud välja palgatoetuse, täitnud valitsuse tööplaanis rohkem ülesandeid, mis ei ole COVID-iga seotud, kui ükski teine ministeerium. Siinkohal ma tegelikult tahaks kaitsta ja tunnustada oma inimesi ja nende hüvanguks olen ma alati valmis tagasi astuma või kokku leppima lahkumise.

Minister Kiik ütles pressikonverentsil, et olete pidanud töötama vastuseisu tingimustes. Kus see vastuseis on kõige tugevam olnud ja miks see nii on läinud?

Vastuseis on palju öelda, aga see kriis oli kõigile suureks üllatuseks ja esimene reaktsioon oli kõigil ametkondadel, et kõik, mis puudutab sõna COVID, ükskõik mis valdkonnas see on, on sotsiaalministeeriumi juhtida ja teha. Selleks sotsiaalministeerium kindlasti valmis ei olnud ja see ei ole ka riigis tervikuna kindlasti mõeldav. Mulle oleks rohkem meeldinud, kui see appitulek, kaasa mõtlemine oleks olnud konstruktiivsem, mitte ainult süüdistused, et teie ei saa ju hakkama, siis me teeme.