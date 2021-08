Opositsioon taunis Kiige otsust vabastada ametist kantsler Priske

Isamaa fraktsiooni aseesimehe Priit Sibula sõnul oli Kiige otsus üllatav. "Üllatav selles kontekstis, et ma ei tea, kas on põhjust just süüdlast otsida, aga vaadates konteksti, siis mitmel inimesel tasuks peeglisse vaadata. Ka ministril. Minu jaoks oli jahmatav otsus see, et terviseameti kureerimist ja kogu seda valdkonda vedanud asekantsler Maris Jesse otsustati mõni aeg tagasi võtta Priske nõunikuks," ütles Sibul Postimehele. Tema sõnul kiitis sellega Kiik heaks, et see seltskond jätkaks.

"Tänane otsus on mingist teisest kategooriast ja ooperist. Ministri otsused ja seisukohad ei ole järjepidevad ega arusaadavad. Nendes otsustes ei ole loogilist järjekorda, kui vaadata ministeeriumi tasandil tehtavaid otsuseid," lisas Sibul.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadiku Helle-Moonika Helme sõnul oli tegemist Kiige päästemanöövriga. "Aga Priske on olnud ametnike keeles selles ametis isegi igaviku. Ma arvan, et tema haldusalas on juhtunud seda ja teist, kolmandatki. Mis praegu on juhtunud, seegi on halb. Neid inimesi on tegelikult ju veel rohkem sotsiaalministeeriumis, kes peaksid vastutama selle hooletuse eest," ütles Helme.

Tema sõnul on loomulik, et keegi peab vastutama, kuid Kiik peaks olema samuti nende hulgas. "Maris Jesse oli juba enne ära räägitud, et ta peab lahkuma, et näidata, et muutused toimuvad. Jesse oleks saanud nii kaua, kui soovib, Priske nõunikuna tööd teha. Poliitilist vastutust samas keegi ei võta. Priske ja Jesse ei kauple kahjudega ning küll nad varsti on soojadel kohtadel. See on märgiline, et nii Kiik kui ka Riisalo tegid ettepaneku – see on koalitsioonipartneritevaheline kokkulepitud hind," lisas Helme.

Sotsiaaldemokraatide liider Indrek Saar leiab, et toimunu nägi välja Tanel Kiige päästmisena ja see on loogiline. "Kui on pikemat aega ühiskonnas kasvamas kriitika ühe ministri haldusalas hakkama saamise kohta, siis on väga loogiline, et ennetada ministri umbusaldust, tuleb aadrit lasta ametnike seas. Klassika," ütles Saar.

"Lõpuks vastutab tehtud töö eest minister. Mulle tundub, arvestades, et oleme teise suve maha maganud ning põrutame väga halval kursil oma tervisepildiga, siis küsiksin retooriliselt: kas ei ole mitte liiga hilja vangerdusi teha?" küsis Saar.

"Kui Tanel Kiik arvab, et sellisel moel suudab ta ennetada, et me sügiseks oleme taas omadega väga suures hädas, siis tal on sügiseks antud aeg. See on tagumine aeg, et selgeks saada, kas nende ümberkorralduste tulemusena on midagi oluliselt muutunud või mitte," lisas sotside juht.

Sotsiaalministeerium teatas esmaspäeval, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) teevad valitsusele ettepaneku kutsuda ametist tagasi praegune sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske.