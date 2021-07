Kaitseväe orkester jääb väiksemaks, aga saab edaspidi omatulu teenida

Seni on kaitseväe orkestrit ülal pidanud kaitsevägi. Orkester jääb ka edaspidi oma praegusesse koju Tatari tänavale, aga stuktuuri mõttes liigub ta Eesti sõjamuuseumi katuse alla.

"Tuleb meie struktuurimuudatus, millega me loome kaitseväe orkestri, või see nimi tegelikult pole veel päris kindel, osakonna," rääkis sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Kaitsevägi on orkestri ülalpidamiseks kulutanud 1,15 miljonit eurot aastas. Muudatuse järel väheneb orkestrile antav riigi toetus poole võrra. Praegu on orkestril 42 liiget, tulevikus jääb neist alles 33, kellest 30 on orkestrandid, kaks dirigendid ning üks logistik-asjaajaja.

"Puhkpillimuusika asjatundjad on öelnud, et see on selline minimaalne vajalik orkestri suurus, et olulistel tseremooniatel esineda, et seda oleks riviplatsi ühest servast teise kuulda, et saaks teha nii pärgade asetamise tseremooniaid Vabadussõja võidusamba juures kui mängida presidendi kantselei juures Kadriorus," rääkis Lill.

Ta lisas, et suurem osa orkestrantidest jätkab vähemalt esialgu osakoormusega.

"Eks seal loomulikult on mitmed ohukohad," tõdes Lill, kuid lubas, et muuseum püüab orkestri liikmeid piisavalt motiveerida. "Usun, et selle pillimängu tase ei lange."

Hellar Lill loodab, et edaspidi saab muusikutele ka lisatasu maksta. Nimelt tekib orkestril võimalus riigi toetuse kõrval omatulu teenida.

"Kõik need esinemised, mis olid nii tseremooniatena kui ka meelelahutuslikel eesmärkidel, need olid seni tasuta," rääkis Lill, kelle sõnul ei küsita riiklike tseremooniate publikult ka edaspidi raha. "Aga muuseumid ju saavad teenida omatulu ja nii saab ka kaitseväe orkester edaspidi teenida omatulu."

Lill märkis, et orkester on viimaste kuude jooksul saanud palju reklaami. "Loodame, et huvi puhkpillimuusika vastu on ka edaspidi kõrge ja inimesed on valmis selle kuulamiseks ka pileti ostma," ütles Lill.

2018. aastal oli kaitseväe orkestril kokku 214 esinemist. Neist 139 olid kaitseväe üritustel, neli korda esineti kaitseministeeriumi palvel ning 46 korda välisministeeriumi või presidendi kantselei soovil. Nii-öelda tsiviilesinemisi oli neil toona 25.

Aasta hiljem oli orkestril kokku 276 esinemist, kusjuures kaitseväe üritustel esineti 175 korda, kaitseministeeriumi heaks üks kord, välisministeeriumi või presidendi kantselei soovil 48 korda. Muid esinemisi oli 2019. aastal 52.

"Samas on ka kaitsevägi öelnud, et tegelikult selliseid päris olulisi ja väga vajalikke esinemisi, mida neil on vaja, on tegelikult aastas kümme," rääkis Lill, kelle sõnul nõuavad mõned asjad veel täpsustamist.

"Kaitseministeerium on küsinud välisministeeriumilt ja presidendi kantseleilt, et nüüd uues olukorras, kui palju neid esinemisi oleks ja kas nad oleksid ja mil moel valmis neid ka oma eelarvest tasuma."

Kaitsevägi annab orkestrile kasutada vormiriietuse, katab ruumide rendi Tatari tänaval ning annab kollektiivile üle instrumendid.