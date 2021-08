Laaneots auvahtkonna vormimuudatuses probleemi ei näe

Alates 1. juunist on presidendi kantselei hoone ees valvavatel kaitseväelastel paraadvormi asemel seljas laiguline välivorm. Kaitseväe endine juhataja erukindral Ants Laaneots seda murekohaks ei pea.

Laaneots ütles ERR-ile, et vormivahetust ei maksa suure kella külge panna.

"Olen olnud 57 erinevas riigis ja vorm erinebki riigiti. Oleneb, mis maitse, kus riigis on. Iisraelis on näiteks kõik välivormides, aga seal on ka sõjaseisukord. Kuid siiski ei näe ma vormivahetuses suurt probleemi," selgitas ta.

Ta ütles, et kui kaitseväelastel on olemas korralik välivorm, siis võikski seda kanda ning seda võiks teha ka auvahtkond.

"Esiteks see tavavorm ehk siis paraadvorm on nõukogude või koguni tsaariaegse vormi moodi tehtud. Ma olen teda ka ise kandnud ja ta on seljas ebamugav," täpsustas Laaneots.

Ta lisas, et kui juba vormivahetuseks läks, võiks ühe mõttena välja tuua ka kaitseväelaste vanade vintpüsside vahetamise uute vastu.