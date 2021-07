Tartu on saavutanud noorte seas vaktsiinidega suurima hõlmatuse

Tartus on praegu võetud eesmärgiks eelkõige laste ja noorte vaktsineerimine ja nii on piirkonnas saavutatud ka Eesti suurim hõlmatus vastavas vanusegrupis. Kooliaasta alguseks loodetakse jõuda olukorda, kus 70 protsenti 12-17 aastaseid Tartumaa noori on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.

Kui enamjaolt jääb Eestis 12-17 aastaste laste hõlmatus vaktsineerimisel 10 kuni 20 protsendi ümbrusesse, siis Tartumaal on vastavas vanuserühmas vaktsineerituid juba üle neljakümne protsendi. Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul ongi piirkonnas pandud praegu suuremat rõhku just laste vaktsineerimisele, et tagada järgmisel kooliaastal kontaktõpe.

"Me soovime, et maksimaalne hulk Tartu kooliõpilasi saaks vaktsineeritud juba enne esimest septembrit, kuivõrd kui hakata vaktsineerimisele mõtlema õpilaste puhul kooliaasta alguses, siis oleme me katastroofiliselt hiljaks jäänud," ütles Lees.

Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaator Tiina Teder rääkis, et vaktsineerimisedu taga võib olla tugev teavitustöö.

"Me täna näeme ka oma vaktsineerimiskeskuses, et meil tõesti praegu etteregistreerimata inimeste arv vaikselt suureneb. On pöördutud otse läbi koolide lastevanemate poole, kasutatud ka sotsiaalmeedias erinevaid meetodeid, kuidas koolinoori tabada, nende endi keeles," sõnas Teder.

Mihkel Leesi sõnul võiks esimeseks septembriks olla ühe vaktsiinidoosi saanud vähemalt 70 protsenti 12-17-aastastest õpilastest. Kuna augustis tulevad lapsed puhkustelt ja laagritest tagasi, on Tederi sõnul vaktsineerimise aktiivsuse tõus vastavas vanusegrupis tõenäoline.

"Ma ikkagi veelkord ütleks maakondadele ja vallavalitsustele, et on võimalus teha selgeks see huvi, kui suur huvi on minu vallas vaktsineerimise vastu ja millised on need takistused, miks inimesed ei saa vaktsineeritud. Ma usun, et augustis ikkagi inimesed ja ka lapsevanemad juba hakkavad natukene rohkem kooli peale mõtlema. Me ikkagi jõuame veel, meil on ju peaaegu üle nelja nädala minna veel," rääkis Teder.