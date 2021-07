Jaak Aab: ükski minister pole öelnud, et vaktsineerida pole vaja

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht, riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et ükski minister pole öelnud, et koroona vastu vaktsineerida pole vaja.

Keskerakondlasest kultuuriminister Anneli Ott on sattunud kriitika alla oma vaadete tõttu vaktsineerimisele. Ott ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et koroonaviiruse vastane vaktsineerimine on üks võimalus ühiskonna avatuna hoidmiseks, kuid tema sõnul peab inimese vaktsineerima viima tema enda otsus, mitte sund ja propaganda.

Enda vaktsineerituse kohta märkis Ott, et ta on otsustanud oma terviseandmeid avalikkusega mitte jagada.

Jaak Aab ütles, et vaktsineerimine on inimese isiklik otsus ja info välja pressimist selle kohta, kas keegi on vaktsineeritud või mitte, ta õigeks ei pea.

Aab lisas, et ka valitsuse töö tervikuna sujub.

"Ükski valitsuse otsus pole jäänud venima ja ei ole ükski minister ka öelnud, et vaktsineerida ei ole vaja," rääkis Aab.

"Vaktsineerimine on kõige tõhusam meede. On teisi usaldusmeetmeid. Kuidas kõiki neid paremini rakendada, seda me oleme arutanud valitsuses jätkuvalt ja korduvalt," sõnas ta.

Reformierakondlasest peaminister Kaja Kallas ja tema erakonnakaaslasest justiitsminister Maris Lauri loobusid pühapäeval võimalusest teemat kommenteerida.