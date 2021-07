Anneli Ott: peame hoidma ühiskonda koos ja võimalikult avatuna

Viimase nädala jooksul on ajakirjanduses püütud teha minust justkui riigi esi vaktsiinivastane, mida ma aga kindlasti ei ole. Vaktsineerimine on üks oluline meede, millega hoida viiruse levik kontrolli all ning toetan seda. Nagu selgitasid neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas ja riigihalduse minister Jaak Aab, on valitsuses kõik vaktsineerimisalased otsused vastu võetud konsensuslikult

Arvan, et diskussioon selle teema üle ühiskonnas on vajalik, kuid see on jäänud liialt kinni minu isikusse. Tervisega seotud küsimused on väga isiklikud ja enda tervist puudutavad otsused olen teinud konsulteerides mitme arstiga. Tulenevalt kehtivatest seadustest on meil kõigil vabadus otsustada oma tervise üle, omades arstide soovitusi ja toimides oma isikliku parima äratundmise järgi.

Vaktsineerimise kõrvale tuleb luua lihtne testimise süsteem

Kogu ühiskonna absoluutne vaktsineerimine koroonaviirusega võitlemisel ei saa olla ainus tee, peame kasutama ka kõiki teisi võimalike meetmeid.

Peame hoidma ühiskonda koos ja võimalikult avatuna, leidma need mõistlikud võimalused. Esiteks, kuidas piisavalt informeeritult vaktsineerida ja teiseks, kuidas seista nende inimeste eest, kellel see tuleneval tervisest või oma vabast valikust pole võimalik, sest kõiki tervist puudutavad otsuseid saab teha eelkõige perearstiga ja ka erialaarstidega konsulteerides ning ainult oma tervislikust seisundit lähtuvalt.

"Kui inimene suudab teatrisse minnes tõendada oma tervisliku seisundi, siis miks ei võiks ta seal sündmusel olla?"

Nüüd, mil kolmas laine on sisuliselt alanud, peame leidma ka alternatiivseid viise, millega kõnetada kõiki ühiskonna gruppe ning seeläbi kindlustada kultuuri avatus, majanduse toimimine ning riigi heaolu tervikuna. Kui inimene suudab teatrisse minnes tõendada oma tervisliku seisundi, siis miks ei võiks ta seal sündmusel olla? Peame töötama välja lihtsa süsteemi, mis oleks kõigile inimestele kättesaadav.

Olen rääkinud Prantsusmaa näitest, kus on võimalik teha antigeeni teste ka apteekides ning ka Eestis võiksime otsida sarnaseid võimalusi. Eestis on tugev apteegivõrk ning üheks lahenduseks oleks tekitada ka seal võimalused ja anda õigus teha kiirteste ja sisestada vastavaid andmeid.

Ka kultuurikorraldajad on jaganud tagasisidet, et praegune testimise süsteem on liialt kulukas, inimestele raskesti kasutatav ning tervikuna vajab tõhustamist. Seda kitsaskohta tekitavad probleemid tuleb kiiresti lahendada.

Apteekide kaasamine toetaks ühiskonna avatust, et maapiirkondades elavad inimesed ei peaks võtma tee pikka ette tõmbekeskusesse, et vajalik test oma tervisliku seisundi tõendamiseks teha.

Diskussioon vaktsineerimise üle ei kao

Teadlastel, arstidel ja poliitikutel seisab ees suur töö, et hoida ühiskonnad avatuna ja naasta normaalse elurütmi juurde. Nüüdseks on tõenäoline, et see viirus ei kao lähiajal ning seetõttu jätkub ka diskussioon vaktsineerimise üle, mis toob kaasa uusi ja innovaatilisi lahendusi. Mul on hea meel, et see diskusiooni on meil avatud, kuid see ei peaks enam tulevikus keskenduma minu isikule, samuti pole ma vaktsiinivastane.

Lõpetuseks arvan, et oleks lisaks vaktsineerimise võimaldamisele mõistlik töötada välja ka testimise süsteem, et võimaldada kõigil soovijatel nautida vabalt kultuurisündmusi ning mis aitaks vältida ka riigi sulgemist.