Mitusada talu avas külalistele oma uksed

Avatud talude päeva eesmärk on tutvustada, kustkohast pärineb kodumaine toit ning kui mitmekesine on maaelu. Avatud talude päeva raames avasid külastajatele uksed nii suured farmid kui ka väikesed peretalud.

Läänemaal Haeskas asuv Tänava talu osales avatud talude päeval neljandat korda. Tänava talu põhifookus on erinevate siirupite ja sinepite valmistamisel, kuid talus on ka hulk loomi. Taluperemehe Margus Maripuu sõnul pole need aga tootmisloomad, vaid pigem lemmikud.

"Neil on küll kõigil mingi ülesanne: kanad munevad, koer valvab kodu, kass püüab hiiri, lambad, kitsed hooldavad karjamaid ja samamoodi kaks veist ja poni, aga on niimoodi, et nad on kõik osa meie perest. Töö pole neil nagu kellast kellani. Teevad tööd vabatahtlikult ja siis kui neil aega on ja nad tahavad teha," selgitas Maripuu.

Tänava talus oli pühapäeval avatud ka välikohvik, kus head ja paremat põske pista. Esimesed huvilised olid kohal juba pärast kella kümmet hommikul. Taluperemees ütles varasema kogemuse põhjal, et suuremad massid jõuavad külla tavaliselt lõuna paiku või varasel pärastlõunal.

Koos perega Tänava talu külastanud Tarvo Valker oli avatud talude päeva ringreisil kolmandat aastat.

"Mulle meeldib just, et saab toetada väikeettevõtjaid, kohalikke talusid, et ei pea kõiki asju ostma alati ju suurtest poekettidest," põhjendas ta.

Maripuu sõnul innustab teda igal aastal avatud talude päeva külalisi vastu võtma rõõm, mida osalejad kohalikust toidukraamist saavad.

"Kui ma näen seda sära nende nägudel, näen, et nad tõesti innustuvad, lähevad koju ja tahavad hakata ka tegema midagi sellist, mis neile pakub rõõmu, justnimelt toiduga mängida heas mõttes, siis minu arust suurim rõõm on see," rääkis ta.