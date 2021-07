USA jätkab õhulööke Afganistani vägede toetuseks

"USA on viimaste päevade jooksul suurendanud Afganistani vägede toetuseks tehtavaid õhurünnakuid ja me oleme valmis seda kõrgendatud toetust jätkama ka järgmistel nädalatel, kui Taliban jätkab pealetungi," lubas kindral Kabulis korraldatud pressikonverentsil ajakirjanikele.

McKenzie tunnistas, et liitlasvägede väljaviimine on Afganistani võimude jaoks tõsine asi.

"Riigi kaitsevõimet mõõdetakse lähipäevil ja -nädalatel. Ma ei usu, et see lihtne saab olema. Ma ei nõustu siiski samas mõttega, et paratamatult on ees kodusõda," sõnas kindral.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley on varem öelnud, et islamiliikumist Taliban näib Afganistanis strateegiline edu saatvat, kuid nende võit pole veel kaugeltki kindel.

Milley info kohaselt kontrollib Taliban nüüd umbes poolt Afganistani umbes 400 ringkonnast, kuid mitte ühtegi riigi peamistest linnadest. Samas koondavad Afganistani julgeolekujõud oma vägesid suuremate linnade elanike kaitsmiseks.

"Talibani poolt riigi ülevõtmine ei ole veel kaugeltki kindel," ütles kindral.

Taliban on viimastel aastatel islamipühade ajaks relvarahu välja kuulutanud, et inimesed saaks ohutult sugulasi külastada, aga tänavu seda ei pakutud.

Islamiliikumine on asunud USA ja teiste võõrvägede lahkumise eel üle riigi jõuliselt pealetungile, hõivates piirpunkte ja piirates ümber provintsipealinnu.

Afganistani võimud kehtestasid laupäeval öise liikumiskeelu riigi pea kõikides provintsides, et peatada Talibani pealetungiga kaasnenud vägivalda. "Piiramaks vägivalda ja Talibani liikumist kehtestati üle riigi 31 provintsis öine liikumiskeeld," seisis ministeeriumi avalduses.

Keelu alt jäid välja vaid Kabul, Panjshir ja Nangarhar.