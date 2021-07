Taliban piirab Afganistanis mitut suurt linna

Talibani võitlejad on sisenenud nii Herati, Lashkar Gahi kui ka Kandahari linnaosadesse, vahendas BBC.

Taliban on Afganistani maapiirkondades liikunud väga kiiresti edasi alates sellest, kui USA ja liitlased teatasid, et viivad oma väed septembriks riigist minema. Taliban on hõivanud hinnanguliselt kuni poole Afganistani territooriumist, sealhulgas piirialad Iraani ja Pakistaniga.

Kandahari poliitik Gul Ahmad Kamin ütles BBC-le, et on väga suur oht, et linn langeb Talibani kätte. Kümned tuhanded inimesed on sealt juba ümber paigutatud ning silmapiiril on humanitaarkriis.

Kamini sõnul halveneb olukord iga tunniga ning lahingud linnas on rängimad, mida 20 aasta jooksul nähtud. Tema sõnul keskendub Taliban praegu just Kandahari võtmisele, kuna tahab teha sellest oma ajutise pealinna. Kamin lisas, et kui Kandahar langeb, siis on tõenäoliselt Talibanile kaotatud ühtlasi veel viis-kuus provintsi.

Kamini sõnul on Talibani võitlejad Kandahari mitmes küljes ning kuna linnas on palju tsiviilelanikke, siis ei saa sõjavägi kasutada raskerelvastust, kui Talibani võitlejad täielikult linna pääsevad.

Tolo Newsi andmetel on lahingud intensiivistunud ka Heratis ning Talibani võitlejad on sisenemas linna lõuna poolt. Agentuuri teatel on lahingud käimas vähemalt viies erinevas paigas.

Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahis on Taliban väidetavalt kahe kilomeetri kaugusel linnasüdamest. Valitsuse väed suutsid viimasel ööl tõrjuda Talibani võitlejate edenemist.