Valitsusel puudub selge plaan lasteaedades nakkusohutuse tagamiseks

Neljapäeval teatas valitsus, et sügisel peavad lasteaiast koju jääma vaid haigustunnustega või positiivse testi teinud lapsed. Samuti hakatakse kiirtestima vaktsineerimata õpetajaid ja haigussümptomitega lähikontaktseid lapsi.

Kui kogu riigis on vaktsineeritud 61 protsenti alushariduse pedagoogidest, siis Lasnamäel asuva Tallinna Paekaare lasteaia õpetajatest on direktori sõnul vaktsineeritud tervelt 84 protsenti.

Lasteaia direktor Piret Kütt ütles ERR-ile, et edu on toonud pidev suhtlus õpetajatega.

"Me oleme igapäevaselt neid julgustanud ja tegelikult oli ka niimoodi, et selle mõne protsendi ma sain juurde, et siin puhkuse ajal üks õpetaja helistas mulle ja ütles, et küll ma olen tänulik, et te nii kannatlik olete, sest nüüd ma käisin vaktsineerimas ära, et mul oli tunne, et nüüd peab minema. Nii et, see ongi igapäevane töö tegelikult, et suhelda, julgustada, rääkida ohtudest. Ega teist teed ei ole," selgitas ta.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles ERR-ile, et teave edasise toimimise kohta on väga värske ja vajatakse rohkem selgust. Lasteaedadest testimisasutusi tema sõnul ei saa. Samas ei teadnud ta palju on Tallinnas vaktsineeritud õpetajaid.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna selgitas, et täpsemad juhised edastatakse haridusasutustele tuleval nädalal ning vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi puudumisel on testimine õpetaja jaoks kohustuslik.

"Meil tegelikult ei ole praegu täpset plaani terviseametiga paika pandud. See on lähiaja küsimus, me eile valitsuses ka arutasime seda, et kuidas seda korraldada ja milliste testidega," sõnas ta.

Kersna sõnul on terviseameti laos täiskasvanutele mõeldud kiirtestid, mida saab jagada haridusasutustele vaktsineerimata töötajate kiirtestimiseks kord nädalas.

"Meil on vaja hankida lapsesõbralike teste, selleks, et siis lähikontaktseid testida," lisas minister.