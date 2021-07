Konkurentsiamet Eesti Gaasi hinnatõusust: tarbijad võivad pakkujat vahetada

Eesti Gaasi hinnatõusu näevad selgelt nii suurtarbijad kui ka kodukliendid. Keskmiselt tõusevad hinnad ligi 50 protsenti, mõnedele 40, mõnedele isegi 60 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Enamus meie kliente, kodukliente, on suhteliselt vähese gaasitarbimisega, näiteks teevad ainult süüa gaasipliidi peal. Nende jaoks see arve kallinemine võib piirduda ainult euro-pooleteisega. Seal see eurodes muutus ei ole nii suur, sest tarbimine on õnneks väikene. Kes kütavad juba boileriga vett ja teevad samas ka süüa, nende jaoks see mõju jääb võib-olla viie euro juurde kuus. Kütjatele on see siis omakorda natukene suurem, seal kümme, 15, 20 eurot kuus keskmiselt, et sõltub hästi palju, kui palju on selle konkreetse kliendi tarbimismaht," selgitas Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Eestis on umbes 50 000 gaasi kodutarbijat. Koplis asuva Vasara 6 kortermaja elanikele on Eesti Gaasi otsus halb uudis, sest kuna maja on gaasiküttel, tähendab see märkimisväärset lisakulu. Ühistu esimehe Hannes Toomsalu sõnul kaalutakse gaasipakkuja vahetamist.

"Mats selgest taevast. Mul on ühistus kolmandik pensionäre. /.../ Keskmine korter, kütte peale läheb umbes 50-60 eurot talvel ja pensionär saab sealt kohe mingi 30 eurot otsa, 90. See on talle väga suur üllatus ilmselt, paneb hambad varna mõneks päevaks või nädalaks, et hakkama saada," ütles Toomsalu.

Eesti Gaasi turuosa Eestis on 75 protsenti. Konkurentsiamet toonitab, et gaasiturg on vaba ning hinna üle otsustavad ettevõtted.

"Nüüd kui Eesti Gaas on otsustanud tõsta, see on tema valik. Siin ma saan nüüd öelda, et aga lugupeetud gaasitarbijad, võtke nüüd kätte ja küsige teiste käest ka pakkumisi, sest võib-olla teised ei muuda üldse hinda, võib-olla muudavad. Ja võib juhtuda, et saate palju parema pakkumise kui see, mis teil siiani oli," ütles konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juht Margus Kasepalu.