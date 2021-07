Uudis hinnatõusust pani gaasituru kihama

Eesti gaasiturg on viimastel päevadel kihama läinud ja üha rohkem kliente otsib endale paremat gaasipakkumist.

Eesti Energia energiatoodete ja riskijuhtimise direktor Armen Kasparov selgitas ERR-ile, et viimasel ajal on nende poole pöördunud päevas kümme korda rohkem kliente pakkumise saamiseks kui seni. Ehkki nii elektri- kui gaasiturg on Eestis avatud, pidas Kasparov elektriostjat oluliselt teadlikumaks oma võimalusest müüjat vahetada.

"Eesti Gaasi hinnatõusu valguses on kõikide meie toodete suhtes huvi märgatavalt kasvanud," kinnitas ka Alexela pressiesindaja Marit Liik päringute kasvu just sel nädalal.

Firmade kodulehtede andmetel pakuvad soodsaimat fikseeritud gaasi hinda 220 Energia ja Tarbegaas, kelle gaasi kuupmeetri hind on 44 senti. Kõrgeimat hinda küsib Energate – 49 senti. Kolme suurima gaasimüüja Eesti Gaasi, Eesti Energia ja Alexela hinnad jäävad nende vahele.

Kui arvestada Eesti Gaasi 51-protsendilist hinnatõusu, kerkib nende gaasi hind septembris üle 70 sendi kuupmeetri kohta.

Kasparov arvas, et müüjad saavad kasutada erinevaid kasumimarginaale ning seeläbi pakkuda erineva hinnaga gaasi, kuna seda tarnitakse Eestisse erinevatelt tootjatelt. Ta lükkas ümber eksiarvamuse, nagu kõik Eesti gaasimüüjad ostaksid gaasi Venemaalt Gazpromi kaudu.

Ehkki ka Eesti Energia ostab osa oma gaasist Gazpromilt, ei ole neil ühtegi siduvat lepingut. Näitena tõi Kasparov, et firma ostis hiljuti LNG laevad, millega tuuakse gaasi veeldatud kujul hoopis Leedust.

Kui Eesti Gaas ei olnud oma gaasi hinda muutnud alates 2018. aasta sügisest, siis Alexela on hinda muutnud iga kuu. 2020. aasta septembris oli nende müüdava gaasi hinnaks 16 senti kuupmeetri kohta, kuid 2021. aasta augustiks on hind kasvanud kolm korda kõrgemaks – 45 sendini.

Lisaks fikseeritud hinna poliitikale saab klient valida ka igakuiselt muutuva gaasihinna, mille puhul on aastast kulu keerulisem ette prognoosida, kuna see on seotud gaasihinna kõikumisega maailmaturul.

Kasparov näitlikustas muutuvat ja fikseeritud hinda olukorraga, kui inimene saaks bensiini ostmisel valida, kas fikseerib oma bensiinihinna kaheks aastaks või käib pidevalt hinnamuutustega kaasas.

Börsihinna baasilt kujunevad hinnad on tema meelest riskantsed, kuna talvel, kui gaasi kulub palju, on ka hinnad kõrgemad kui suvel.

Eesti Energia muutuva paketi hind on firma kodulehe kohaselt viimase poole aasta jooksul tõusnud peaaegu kaks korda – 27 sendilt 50 sendini.