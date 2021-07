USA riigitöötajad peavad vaktsineerima või kandma maski ja testima

"Meil on vahendid vältimaks seda, et see uus koroonalaine ei sulgeks meie ettevõtted, meie koole ja ühiskonda, nagu nägime eelmisel aastal. Kasutagem siis neid. Minge palun vaktsineerima," ütles president muu hulgas.

"Kõigil neljal miljonil föderaaltöötajal ja riigi töövõtjal tuleb tõendada oma vaktsineerimise staatust," edastas Valge Maja avalduses presidendi kõne kohta.

"Need, kes ei kinnita enda täielikku vaktsineerimist, peavad tööl kandma maski olenemata asukohast, ja füüsilisest kaugusest töökaaslastest ning täitma igal nädalal või kaks korda nädalas läbiviidava sõeluuringu nõude," lisas Valge Maja teadaandes.

Biden andis Pentagonile ühtlasi korralduse uurida võimalusi lisada koroonavaktsineerimine sõjaväelaste jaoks kohustuslike vaktsineerimiste loendisse.

Biden manitses rahvast ühtlasi valvsana püsima ja mitte muutma vaktsineerimise või maskide kandmise teemasid poliitiliseks.

"Me ei ole täielikult niiöelda metsast väljas. See ei puuduta poliitikat või punaseid ja siniseid osariike. See on sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. Käimas on vaktsineerimata inimeste pandeemia. Surevad iniemsed, kellel poleks vaja surra. Minge vaktsineerima," manitses Biden veelkord.