Mereväebaasi asus juhtima kaptenmajor Meelis Lusti

Terras ütles, et mereväel on ees väga põnevad ajad. "Uute võimearenduste varustus on tulemas ja isegi osaliselt kohal. Sellele vastavale struktuurile üleminek on toimumas, mis annab muu hulgas tugeva raamistiku pikaajalisemaks meresõjavõimete arendamiseks," rääkis ta ja lisas, et kaitseväel on väga hea varustus ja väljaõpe, aga inimesed on põhiväärtus, mis määrab Eesti kaitsevõime.

Terras suundus reservi, tema teenistus kaitseväes kestis 24 aastat. Ohvitseri teekonda alustas ta 1998. aastal Saksamaal kadetina Saksa Mereväe Akadeemias, kus täiendas end kuni admirali-kindralstaabiohvitseri koolituseni Saksa Kaitseväe Juhtimisakadeemias.

Teenistuse jooksul teenis Terras erinevatel ametikohtadel maismaal, kuid kõige hingelähedasemaks peab ta laevaperioodi. 2001. aastal sai temast EML Kalevi komandör ning teenistuse jooksul oli ta ka EML Vaindloo ja EML Sulevi komandör.

Esmakordselt oli ta mereväebaasi juht aastail 2005-2008. Sealt suundus ta edasi peastaabi operatiivosakonna staabiohvitserina juhtima mereväe staabi operatiivplaneerimisosakonda, millele järgnes operatsioonistaabi ülema amet mereväes. 2018. aastal võttis ta kaptenleitnant Indrek Hansonilt üle mereväebaasi ülema kohustused ning juhtis baasi siiani.

Kaptenmajor Meelis Lusti täidab mereväebaasi ülema kohusetäitja ametikohta kuni mereväe struktuurimuudatuseni, kui võtab üle praeguse mereväebaasi järglase lahingteeninduse divisjoni juhtimise. Mereväe uus struktuur rakendatakse septembris.

Tallinna Miinisadamas asuv mereväebaas on lahingteenindustoetusega tegelev kaitseväe üksus, mis peamiselt toetab Eesti vetes regulaarselt korraldavatel rahvusvahelistel miinitõrjeoperatsioonidel osalevaid sõjalaevu. Lisaks laevastikule pakub mereväebaas tagalatoetust ka 2015. aastast Miinisadama linnakus paiknevale sõjaväepolitsei Vahipataljonile.