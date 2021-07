Setumaal peeti päätnitsapäeva

"Eelmisel aastal pidasime väga kitsastes oludes. Pidasime kiriku trepi peal väikse teenistuse. Sellel aastal saime pidada enne piiranguid. Mis edasi tuleb, ei tea, aga need, kes kohal on, on väga rõõmsad. Ilm läks ka väga ilusaks," kõneles Värska preester Andreas "Aktuaalsele kaamerale".

"See on komme, me mälestame esivanemaid ja siin on meil koos kolm-neli põlvkonda peaaegu," ütles Veera.

"Mälestame meie vanaema ema ja tema väikest venda. Oleme juba igal aastal käinud, vist juba viis aastat järjest," sõnas Pilleriin.