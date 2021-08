Otse kell 13: Kallas ja Kiik annavad riigikogu erikomisjonile aru

Lisaks ministritele on erikomisjoni istungile kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop ja riigikontrolör Janar Holm.

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) märkis, et COVID-19 vastu vaktsineerimise kehv korraldus on halvasti varjatud tõde ning viimati juhtis sellele eelmisel nädalal tähelepanu riigikontrolör.

"Riigikontrolöri raportist selgub, et vaktsineerimise juhtimises valitseb täielik segadus ja nii autoriteetse instantsi järeldustes küll kahelda ei saa. Lugedes riigikontrolöri kirja, nendin, et vastutamatus selles küsimuses on jõudnud kriitilise piirini. Kinni maksavad selle inimesed oma tervisega ja kogu ühiskond eesseisvate uute piirangutega. Seepärast kutsusingi tänaseks kokku riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungi, et kuulata valitsuse esindajate selgitusi," rääkis Reinsalu.